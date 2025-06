Ha detto addio a Mourinho: rescissione e firma con l’Inter

I nerazzurri sono al lavoro per la prossima stagione. Il Mondiale per Club è il primo passo in un anno che si preannuncia molto intenso

È iniziata l’era Chivu. Il tecnico romeno ha dato il via alla sua esperienza da allenatore dell’Inter. Il primo obiettivo è sicuramente quello di fare bene al Mondiale per Club, con la squadra in partenza stamane per gli Stati Uniti. Naturalmente c’è bisogno ancora di completare il suo staff e ci sono degli aggiornamenti molto importante.

Uno degli uomini di fiducia di Mourinho ha deciso di lasciare la Turchia e il Fenerbahce per tornare a Milano dove aiuterà Chivu in questa esperienza. Un innesto importante e che nei prossimi giorni sarà negli Stati Uniti per affiancare il tecnico romeno al Mondiale per Club. L’idea che c’è in viale della Liberazione è quella di completare il prima possibile lo staff per consentire al tecnico di lavorare con maggiore tranquillità.

Inter: Rapetti prepara il ritorno in nerazzurro

La buona notizia per Chivu è il ritorno di Stefano Rapetti. L’ex nerazzurro nell’ultima stagione è stato al fianco di Mourinho al Fenerbahce. Ora la chiamata del romeno per diventare il nuovo preparatore atletico dei nerazzurri e la decisione di rescindere il contratto con il club turco e ritornare ad Appiano Gentile per iniziare una esperienza differente. Il suo esordio è previsto al prossimo Mondiale per Club.

Inter: Kolarov il nuovo vice di Chivu

Sciolta anche la questione del vice di Chivu. Dopo il no dell’Argentina per Samuel e i problemi con Martusciello, il club di Oaktree ha deciso di puntare su un’altra vecchia conoscenza dell’ambiente nerazzurro come Kolarov. Il serbo, che in passato ha avuto una esperienza come direttore sportivo del Pisa e come allenatore dell’Under 21 del suo Paese, è pronto a sposare il progetto nerazzurro.

Per Kolarov si tratta della prima vera esperienza in una big. Toccherà quindi a lui affiancare Chivu sin dal prossimo Mondiale per Club e aiutare l’Inter a raggiungere dei traguardi importanti. Ambiente che lui conosce molto bene e questo potrebbe rappresentare un vantaggio in più.

Ricordiamo che Kolarov ha vestito la maglia nerazzurra fra il 2020 e il 2022 sia con Conte che Inzaghi. Per questo motivo da parte sua ci potrebbe essere un aiuto importante anche a Chivu per dare continuità al progetto iniziato con il piacentino.

Lo staff tecnico di Chivu

Lo staff tecnico di Chivu con gli arrivi di Rapetti come preparatore atletico e Kolarov come vice è completo. Prima di loro, erano arrivati anche l’ex Orlandoni come preparatore dei portieri e Angelo Palombo, collaboratore tecnico.