Terzo acquisto dell’Inter, è arrivato l’annuncio: “È fatta”

I nerazzurri continuano ad essere scatenati sul calciomercato. Il club ha praticamente definito una nuova operazione: il giocatore sarà al Mondiale

L’Inter in questo momento si sta muovendo su due fronti: il principale è sicuramente quello del campo con il Mondiale per Club che resta la priorità. Ma in viale della Liberazione si sta lavorando con attenzione sul calciomercato per andare ad individuare i giocatori giusti per il tecnico romeno.

Sucic e Luis Henrique, che faranno parte della squadra volata negli Stati Uniti, sono i primi due colpi messi a segno dal club nerazzurro. Ma l’Inter, come riferito da La Gazzetta dello Sport, non ha alcuna intenzione di fermarsi qui. Una terza operazione è praticamente chiusa e l’ufficialità è attesa a breve. Si tratta di un rinforzo fortemente voluto da Simone Inzaghi e che ora ci sarà anche con Chivu.

Calciomercato Inter: pronto il terzo colpo

L’Inter cambierà molto nel prossimo calciomercato. L’arrivo di Chivu sta portando anche ad una strategia differente e alcuni giocatori sono balzati in pole position come Leoni. Ma in alcune operazioni la dirigenza potrebbe muoversi in autonomia senza avere l’ok da parte del romeno.

Mercato Inter: Zalewski sarà riscattato

L’arrivo di Chivu non ha fatto cambiare idea su Zalewski. Nei giorni scorsi c’era stato un piccolo dubbio sul riscatto del polacco visto il cambio in panchina. Ma alla fine i nerazzurri hanno deciso di proseguire per la propria strada andando ad esercitare il diritto di riscatto con il giocatore che è ormai a tutti gli effetti un calciatore del club meneghino.

La conferma è arrivata direttamente da La Gazzetta dello Sport. La Rosea ha confermato che è praticamente “fatta. L’Inter riscatterà Zalewski dalla Roma per la cifra di 6,5 milioni di euro“. Una buona notizia anche per Chivu vista la duttilità del polacco. Ora resta da capire come il tecnico romeno deciderà di utilizzarlo.

Con Inzaghi Zalewski ha agito sia a destra che a sinistra oltre che nei tre centrali della linea mediana. Un vero e proprio jolly e per questo motivo si tratta di un’arma in più per Chivu a partire sin dal prossimo Mondiale per Club dove il polacco sarà presente con la maglia nerazzurra.

Inter scatenata sul calciomercato

L’Inter si conferma molto attiva sul calciomercato. Gli arrivi di Sucic e Luis Henrique e il riscatto di di Zalewski rappresentano solo le prime mosse di una estate che vedrà i nerazzurri protagonisti.