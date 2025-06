Tutto fatto, è UFFICIALE il ritorno all’Inter: “Offerta accettata”

I nerazzurri sono pronti ad accogliere un profilo molto apprezzato anche dai tifosi. Toccherà a lui cercare di dare continuità al lavoro di Inzaghi

L’Inter sta pensando di riportare in nerazzurro tutti coloro che hanno scritto pagine di storia con questo club. Lo si è fatto con Chivu, con Orlandoni ed ora c’è un altro ritorno ufficiale. Un sì che ha permesso in viale della Liberazione di andare a chiudere una operazione importante e aprire una nuova era.

L’obiettivo è quello di dare continuità al lavoro di Simone Inzaghi. In questi anni si è costruito davvero un progetto interessante e i risultati hanno dato ragione al tecnico piacentino. Ora con il cambio di guida tecnica qualcosa cambierà sicuramente, ma la volontà è quella di continuare a costruire un progetto vincente e per farlo si è deciso di affidare la squadra a gente che conosce molto bene l’ambiente e può dare un qualcosa di più ai giocatori.

Inter: ufficiale il ritorno di Kolarov

L’Inter riparte da Kolarov come vice di Chivu. I nerazzurri, dopo alcuni no, hanno deciso di puntare sul serbo per il ruolo di secondo. L’ex difensore è stato due anni in nerazzurro ed è riuscito a far parte anche della rosa di Inzaghi. Un aiuto importante per dare continuità al progetto iniziato ormai diverso tempo fa.

Kolarov sul ritorno in nerazzurro: “Inaspettato”

Per Kolarov dire di no all’offerta dell’Inter era praticamente impossibile. L’ex difensore in questi anni ha avuto diverse esperienze come ds del Pisa e commissario tecnico della Serbia Under 21. Ora forse una sfida completamente differente rispetto al passato, ma con un obiettivo molto chiaro: riportare i nerazzurri al successo.

Subito dopo l’annuncio della Federazione serba, Kolarov ha ammesso le difficoltà nel prendere una decisione simile: “Non è stato facile e desidero ringraziare tutti per la fiducia che mi hanno dimostrato. Me ne vado con grande rispetto e gratitudine, ma anche entusiasta per le nuove sfide che mi attendono“.

Lo stesso Kolarov ha parlato di “una offerta improvvisa, ma molto significativa visto che divento il primo assistente allenatore dell’Inter, uno dei club più famosi d’Europa“. Insomma, una scommessa che il serbo vuole provare a vincere per magari un giorno diventare tecnico.

L’esordio di Kolarov al Mondiale per Club

Ora per Kolarov la trasferta negli Stati Uniti e l’esordio sulla panchina nerazzurra al Mondiale per Club. Esperienza sicuramente molto importante per lui e che potrebbe rappresentare una svolta alla sua carriera.