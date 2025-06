Operazione in Premier da 95 milioni: Inter pronta a chiudere

Il calciomercato dei nerazzurri è pronto ad entrare nel vivo. In Inghilterra si potrebbe chiudere un affare importante anche in chiave del club meneghino

Il Mondiale per Club è l’occasione di testare diversi giocatori, ma in casa Inter si hanno delle idee molto chiare su come muoversi sul calciomercato. La rosa andrà rinforzata in diversi ruoli e si proverà a chiudere i colpi già nei primi giorni di luglio per consentire a Chivu di lavorare sin da inizio ritiro con la maggior parte della rosa.

In questo momento Marotta e Ausilio sono nella fase di valutazione dei possibili obiettivi. Presto si dovrebbe entrare in quella della trattativa concreta. L’idea è quella di non perdere assolutamente tempo vista la folta concorrenza sugli obiettivi. E presto si potrebbe definire una operazione con il club di Premier. Si tratta di un qualcosa in continuo divenire, ma la volontà è chiara e quindi si proverà ad arrivare all’accordo.

Calciomercato Inter: doppio colpo in attacco

L’Inter nel prossimo calciomercato proverà a chiudere un doppio colpo in attacco. I dubbi sulla possibile permanenza di Pio Esposito non sono stati sciolti, ma l’addio di Taremi (si cercherà una sistemazione) e le partenze di Arnautovic e Correa ‘obbligano’ Marotta a dover intervenire in maniera robusta per completare il reparto offensivo.

Mercato Inter: Ekitiké libera Hojlund

Gli obiettivi in cima alla lista sono Bonny e Hojlund. Se per il primo la strada sembra essere in discesa (si parla di un accordo intorno ai 20 milioni di euro e annuncio a luglio), per il secondo c’è ancora da lavorare. I Red Devils non sono interlocutori facili anche se presto ci potrebbero essere importante novità.

Il Manchester United ha chiuso per Matheus Cunha ed ora punta a Ekitiké. Secondo le notizie che arrivano dalla Germania, il cartellino del classe 2002, in forza all’Eintracht, si aggira intorno ai 95 milioni di euro. Una cifra elevata e i Red Devils potrebbero essere costretti ad una cessione importante per andare a prendere il francese e beffare una folta concorrenza.

A quel punto non è da escludere che la cessione di Hojlund diventi realtà con l’Inter in pole position. Il danese non rientra nei piani del Manchester United e i nerazzurri restano alla finestra per capire meglio cosa potrà succedere. Fino ad oggi i Red Devils non hanno abbassato le pretese, ma la situazione Ekitiké potrebbe cambiare le carte in tavola. Ausilio punta al prestito con diritto di riscatto, o con obbligo condizionato.

L’Inter vuole Bonny e Hojlund

L’Inter non ha dubbi: per completare l’attacco vuole sia Bonny che Hojlund. Una doppia operazione non semplice, ma in viale della Liberazione c’è fiducia.