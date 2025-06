Ha vinto lo scudetto con il Milan, ora l’Inter pensa di riportarlo in Serie A

La strategia è chiara, spazio per l’ex rossonero: Chivu lo aspetta, così Marotta può mettere a segno un grande colpo

Al di là di come proseguirà e si concluderà il percorso dei nerazzurri nel Mondiale per Club, è chiaro ed evidente che i pensieri in casa Inter siano anche rivolti alla prossima stagione. Nel mezzo, quella possibilità chiamata calciomercato capace di infiammare gli animi dei tifosi.

La dirigenza interista è all’opera per rinforzare il gruppo che quest’anno ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Svecchiare la difesa, ma anche se non soprattutto dedicarsi a rimpolpare una determinata zona del campo.

Non è affatto un mistero che tra le priorità dell’Inter vi sia quello di potenziare il reparto avanzato. Definito nella sostanza l’acquisto di Bonny, l’altro obiettivo di Ausilio è Rasmus Hojlund in uscita dal Manchester United.

Dal Milan all’Inter: il grande ex sta per tornare

Nelle ultime ore, però, ha preso quota un’idea davvero suggestiva: Brahim Diaz, requartista di proprietà del Real Madrid che nella Milano rossonera ha vinto da protagonista uno Scudetto. Negli ultimi mesi, con Ancelotti in panchina, il nazionale marocchino non ha spesso giocato titolare: la concorrenza a Madrid è agguerrita e trovare spazio è – sulla carta – una missione quasi impossibile.

Brahim Diaz c’è l’ha comunque fatta, accumulando 53 apparizioni totali, tra campionato e coppe, con 6 gol e 7 assist. Adesso, però, il futuro del gioiello di origini spagnole potrebbe essere lontano da Madrid. L’Inter potrebbe pensarci, ma devono verificarsi determinate occasioni per coltivare questa opzione.

Brahim Diaz, ecco l’Inter: così si può fare

Il club nerazzurro cercherebbe pure un attaccante con le caratteristiche dell’ex Milan, in scadenza il 30 giugno 2027 con la società di Florentino Perez. Lo stipendio? Importante ma accessibile: 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Secondo quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, due nuovi innesti dei ‘Blancos’ potrebbero effettivamente costringere Brahim Diaz a fare le valigie per cercare fortuna e continuità altrove. Parliamo del 17enne argentino Franco Mastantuono e di Nico Paz, altro obiettivo nerazzurro che il Madrid ha intenzione di riportare alla base.

Per il portale spagnolo, al Mondiale per Club Brahim Diaz ha l’unica e ultima possibilità di convincere Xabi Alonso a dargli fiducia nel prossimo anni: altrimenti, nei mesi estivi, potrebbe salutare. In tal caso l’nter potrebbe approfittarne ,ma solo se Florentino Perez dovesse aprire al prestito con diritto di riscatto.