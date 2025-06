Mondiale per Club, 9 giornate di Squalifica: decisione choc della FIFA

La competizione prosegue senza sosta e da parte della Federazione c’è l’intenzione di adottare il pugno duro negli episodi che fanno molto discutere

La FIFA non ha alcuna intenzione di perdonare i calciatori protagonisti di episodi duri. Dal Mondiale per Club la Federazione ha deciso di far partire il pugno duro che dovrebbe essere adottato anche nei singoli campionato. Un messaggio molto chiaro che arriva dopo una stagione molto impegnativa e anche con diverse polemiche arbitrali.

L’intenzione è quella di dare un chiaro segnale in vista del futuro. L’idea è quella di punire in modo molto duro i giocatori che non hanno un comportamento corretto. Naturalmente non è da escludere che quanto succede al Mondiale per Club non venga ripetuto nei singoli campionati o nelle competizioni europee. Ma il messaggio che arriva dai vertici del calcio è chiaro e vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

La mano pesante della FIFA

La mano pesante della FIFA nei confronti dei calciatori. Le prime partite al Mondiale per Club hanno mostrato tanto nervosismo e così i vertici del calcio internazionale hanno deciso di adottare una sorta di pugno duro per far diminuire il nervosismo e i primi risultati stanno dando i risultati sperati.

Nove giornate complessive per due giocatori

Le espulsioni in questo Mondiale per Club non sono mancate come il pugno duro da parte della stessa Fifa. Si è partiti con Ander Herrera del Boca Juniors. Il centrocampista si è scagliato in modo molto violento contro il direttore di gara nella prima sfida contro il Benfica dopo un rigore dato (nella stessa partita espulso Belotti). Atteggiamento che non è piaciuto alla FIFA tanto da dare quattro giornate di squalifica. Per lui possibile un ritorno in semifinale.

Ma non è finita qui. Jackson del Chelsea è stato espulso contro il Flamengo per un intervento a gamba altissima. Un fallo estremamente pericoloso che ha portato al cartellino rosso immediato ed ora si attende la decisione da parte del Giudice Sportivo. Dall’Inghilterra, però, non arrivano delle buone notizie visto che si parla di almeno cinque giornate di stop.

Un doppio pugno duro che hanno che ha portato a lanciare un chiaro messaggio alle altre squadre: non ci sarà nessuna possibilità di avere uno sconto in caso di un intervento duro.

Massima attenzione anche in casa Inter

Naturalmente questo porta a prestare la massima attenzione anche in casa Inter. Non si deve cadere nelle provocazione altrimenti il rischio è quello di dire addio alla competizione.