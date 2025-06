Niente rinnovo, via subito dopo il Mondiale per 10 milioni

C’è la fila in Serie A per il gioiello nerazzurro: ecco tutti i dettagli

Dopo il passo falso col Monterrey, l’Inter è finalmente riuscita a collezionare la prima rocambolesca vittoria al Mondiale per Club contro i giapponesi degli Urawa Reds. Un successo, arrivato al photofinish, grazie al gol di Valentin Carboni al 92′.

Buona la seconda, dunque, per i ragazzi di Cristian Chivu che attende nel frattempo novità dal calciomercato. A fine giugno verranno definiti diversi aspetti, tra cessioni e nuovi innesti, con l’Inter pronta a partire a razzo per completare una rosa che andrà in primissimo luogo sfoltita.

Tanti i giovani che saluteranno verosimilmente in prestito, con anche alcuni big come Hakan Calhanoglu finiti al centro di pericolose indiscrezioni di mercato. Al di là dell’interessamento del Galatasaray per il regista turco, l’Inter sta già pensando di regalarsi un fantasista che dietro le punte possa portare creatività e palle gol.

Addio Inter: l’attaccante se ne va

Si è parlato a lungo di Nico Paz e Arda Guler, due profili che restano nel mirino di Marotta. Il presidente nerazzurro nel frattempo ha già deciso quella che sarà una delle primissime cessioni del mese di luglio: non è una priorità per i nerazzurri.

Dopo il prestito all’Empoli, Sebastiano Esposito ha fatto ritorno ad Appiano Gentile per volare negli Stati Uniti alla volta della Coppa del Mondo per Club. Un impegno che l’Inter intende onorare fino in fondo pur con l’idea di mettere in mostra i suoi gioielli e testarli in vista del prossimo anno.

Il bomber classe 2002, pur avendo fatto abbastanza bene con la maglia dell’Empoli, difficilmente verrà confermato in nerazzurro. Anzi… Esposito, in questo momento, sarebbe con più di un piede e mezzo fuori dall’Inter. È sul mercato.

Esposito-Inter, addio vicino: ecco dove giocherà

Il contratto di Sebastiano Esposito scadrà il 30 giugno 2026 ed è dunque questa, senza contare la possibilità di rinnovo che al momento non esiste, l’unica chance che i nerazzurri hanno per cedere la punta campana e fare cassa.

Nel Mondiale per Club Chivu lo ha schierato, al momento, in entrambe le sfide con 103′ in campo: nel corso della passata stagione, ad Empoli, ha invece racimolato 39 apparizioni con 10 gol e 2 assist vincenti. Numeri che, evidentemente, stanno già ingolosendo diverse realtà della Serie A.

Per Esposito l’Inter chiede 8-10 milioni di euro, una cifra anche ‘bassa’ per il valore del 22enne di Castellammare di Stabia. Sulle sue tracce, al momento, vi sarebbero Bologna, Torino, Parma, Como e il neo promosso Sassuolo. Una bagarre che potrà solo far piacere alla dirigenza interista.