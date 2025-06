Inter-River shock: “Vergogna assoluta, insulto razzista”

Il finale è stato molto movimentato. Il duro confronto in campo si è spostato anche nel tunnel e il rischio è quello di una lunga squalifica

L’Inter vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club al termine di una partita molto combattuta contro il River. Non era assolutamente semplice avere la meglio in una sfida molto fisica. Gli argentini hanno deciso di metterla sullo scontro e i due cartellini rossi confermano come è stato un match davvero duro.

Aggressività che ha portato molte discussioni nel corso del match. La tensione è esplosa in maniera definitiva nei minuti finali con Acuna assoluto protagonista in negativo. Non è la prima volta che l’argentino finisce nel mirino per comportamenti non ortodossi.

Il giocatore del River prima ha avuto un battibecco con la panchina dei nerazzurri e poi ha deciso di andare contro Dumfries. E a tutti è venuto in mente il precedente dei Mondiali in Qatar quando proprio i due si sono andati a scontrare.

Inter-River: tensione nel finale, cosa è successo

A distanza di tre anni, Dumfries e Acuna si ritrovano nuovamente di fronte, ma questa volta a parti invertite. In Qatar era stato proprio l’olandese a rincorrere l’argentino. Questa notte è toccato al giocatore del River iniziare una sorta di caccia all’uomo per andare a discutere con il nerazzurro. Una rincorsa che non è stata fermata neanche da Chivu e i due si sono scontrati, soprattutto, a parole nel tunnel.

L’ipotesi razzismo

Ma ora c’è un’altra questione da valutare quella di possibili insulti razzisti di Acuna nei confronti di Dumfries. Al momento non si hanno certezze e quando successo negli spogliatori è al vaglio della FIFA. Di certo sono volate parole grosse negli spogliatoi e non è da escludere che l’argentino possa aver passato il limite andando ad attaccare duramente l’olandese.

Ne è certo Tancredi Palmieri che sui social è andato ad attaccare duramente il giocatore del River Plate parlando di “vergogna assoluta” e di “un insulto razzista a Dumfries“. Una ipotesi che comunque non è stata confermata dal diretto interessato. L’olandese nel post partita ha smentito questa ipotesi.

La lucidità dell’Inter e di Dumfries è stata quella di non alimentare ancora di più la tensione e magari dover fare i conti con squalifiche più lunghe. Ora nei prossimi giorni la Fifa si pronuncerà e capiremo meglio se Acuna subirà una stangata per quanto successo nel finale del match contro i nerazzurri.

Il precedente

Sulla vicenda sono in corso comunque tutti gli approfondimenti della vicenda. Ricordiamo che in questo Mondiale per Club c’è un precedente ed è quello fra Rudiger e Cabal durante Real Madrid e Pachuca. Anche lì c’è l’ipotesi di insulto razzista ed è in corso un’indagine da parte della Fifa.