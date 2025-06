“Trattativa in corso”, addio Inter: l’annuncio di Fabrizio Romano

Nerazzurri tagliati fuori dalle valutazioni di mercato per mano di una big di Premier League, accordo sempre più vicino

A ridosso della disputa degli ottavi di finale del Mondiale per Club, l’Inter sta prendendo in esame una serie di situazioni relative al proprio organico in vista dell’apertura della sessione estiva di mercato.

C’è infatti chi sogna di poter restare in nerazzurro per la prossima stagione, desiderio comune fra i giovani prospetti, chi invece avrebbe già ventilato l’ipotesi di andar via senza attendere oltre. Ma non si parla soltanto di cessioni, quanto anche di potenziali acquisti.

A Petar Sucic e Luis Henrique dovrebbe aggiungersi anche Ange-Yoan Bonny di provenienza dal Parma, mentre ha perso sensibilmente quota la trattativa per Rasmus Hojlund del Manchester United dopo l’annuncio della permanenza di Francesco Pio Esposito.

Resta invece pendente il discorso sul difensore centrale che dovrebbe rinfrescare il reparto, ancora occupato dai senatori Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Su questo fronte la dirigenza s’era adoperata per seguire da vicino le prestazioni di Cristhian Mosquera di scuola valenciana, ma l’inserimento di una big inglese avrebbe complicato ogni tentativo di avvicinamento nerazzurro al cartellino del promettente difensore spagnolo.

L’Arsenal anticipa l’Inter per il centrale Mosquera, affare in chiusura

L’Inter ha inserito Mosquera diversi mesi fa all’interno della propria lista degli obiettivi di mercato, con l’idea di monitorarne l’andamento stagionale mantenendo attivi i contatti con la controparte valenciana. Così da tentare un eventuale approccio diretto in estate a condizioni economiche vantaggiose, perché in scadenza nel giugno 2026.

Mosquera, però, non è mai stato ritenuto prioritario ed il lento protrarsi delle valutazioni nerazzurre, come spesso accade in questi casi, ha permesso all’Arsenal di inserirsi con forza all’interno della trattativa.

Come confermato da Fabrizio Romano, nelle scorse ore il club londinese avrebbe affrettato il passo nella speranza di sbaragliare la folta concorrenza al cartellino del difensore spagnolo. La trattativa sarebbe adesso ben avviata e non si esclude che la fumata bianca possa arrivare nel giro di una manciata di giorni.