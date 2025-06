Bonny all’Inter, chiusura in arrivo: tutti i dettagli | INTERLIVE

Siamo davvero ai dettagli finali. Nelle scorse ore si sono levate voci contraddittorie, ma l’affare è praticamente già chiuso

Ieri qualcuno ha parlato di un’improvvisa frenata per Bonny. Qualcuno ha addirittura ipotizzato che le prestazioni di Francesco Pio Esposito potessero aver fatto cambiare strategia alla proprietà e alla dirigenza. Altri hanno paventato un’intromissione dello Stoccarda. E forse sì, ieri, si sono presentati dei piccoli problemi nella trattativa fra nerazzurri e ducali. Ma gli intoppi sono stati subito risolti.

Il Parma chiedeva 25 milioni. L’Inter gliene darà 24 più uno di bonus. E lunedì o martedì potrebbero già esserci le visite mediche. Quindi, virtualmente, Bonny è il nuovo terzo attaccante dell’Inter. I nerazzurri hanno trovato un accordo totale con il giocatore e potrebbero anche essersi già organizzate per fissare le visite mediche. Il club conosce le pretese del Parma ed è pronto a rispettarle in toto. Di conseguenza, se la chiusura dovesse avvenire nel breve termine, l’attaccante francese potrebbe essere pure a disposizione per il Mondiale del Club (sempre se l’Inter dovesse superare gli ottavi).

Lo scorso 18 giugno avevamo scritto che Bonny era ormai un’operazione delineata. E adesso ci siamo: come raccolto da Interlive.it, l’operazione sta per chiudersi definitivamente con l’Inter che investirà 24/25 milioni per il cartellino dell’attaccante francese. E il ragazzo potrebbe anche raggiungere i suoi nuovi compagni negli States dopo aver sostenuto le opportune visite mediche e aver firmato il contratto quinquennale.

Nessuna paura: Bonny c’è

A ventun’anni, l’attaccante francese, si adatta perfettamente come profilo alla nuova strategia della proprietà: quella di puntare sui giovani. Il ragazzo è bravo nel recupero palla, forte e coraggioso nel dribbling, veloce e fisicamente integro. Non è un goleador… 6 goal in 37 partite, quelli firmati con il Parma la scorsa stagione, non sono un ottimo biglietto da visita per un attaccante. E forse non valeva, allo stato attuale, 25 milioni.

Ma all’Inter credono che il ragazzo possa esplodere. Chivu lo conosce bene e potrebbe essere stato decisivo nella trattativa. L’allenatore romeno dovrà poi decidere anche se chiamare il nuovo attaccante negli Stati Uniti o lasciarlo in vacanza. Sappiamo che il ventunenne è a Ibiza (si sta anche allenando con un preparatore atletico).

E poi? Con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, il mercato in attacco dell’Inter potrebbe anche concludersi così. Il reparto sarebbe dunque composto dai due titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram e poi da Francesco Pio Esposito e Bonny come alternative. Taremi dovrebbe fare la quinta punta. Anche se l’Inter spera ancora di piazzarlo da qualche parte. Vendendolo sopra i 5 milioni, si potrebbe anche pensare di rifinire il reparto con un trequartista. Non per forza un giovane. Potrebbe andar bene anche un giocatore più esperto, anche uno svincolato. Il sogno, ovviamente, sarebbe Nico Paz.

Il dubbio sul quinto attaccante

Bonny ed Esposito, alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, potrebbero rappresentare una coppia troppo rischiosa, almeno in termini di esperienza. Ecco perché l’Inter dovrebbe continuare a guardare a un quinto attaccante con cui completare il reparto. Taremi potrebbe restare solo come ospite sgradito. Lo ha capito anche lui, che infatti si sta preoccupando con i suoi agenti di trovarsi una nuova sistemazione.

Per Valentin Carboni dovrebbe esserci in programma un altro prestito. Magari in Italia, dov’è seguito dal Genoa. Per caratteristiche, il giovane argentino potrebbe essere molto utile anche all’Inter, che cerca appunto una seconda punta o un trequartista. Ma al momento, per recuperarlo dopo l’anno passato ai box, sembra più conveniente farlo giocare altrove.

Sul mercato, a zero, ci sono nomi interessanti. Thomas Muller dovrebbe lasciare il Bayern a fine mese. E poi c’è Alexandre Lacazette, che può fare anche la prima punta, già separato dal Lione. Comunque, l’Inter penserà prima ad altri colpi. C’è da investire in difesa e in mediana.