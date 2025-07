De Laurentiis chiama gli agenti per fregarlo all’Inter: “Accordo di massima”

ADL e Manna si stanno muovendo per definire una operazione e beffare l’Inter. Ma il calciatore ha già preso una decisione sul suo futuro

In attesa del giudizio del campo, Inter e Napoli sono pronte a sfidarsi sul calciomercato. I partenopei hanno alzato in modo importante l’asticella andando a chiudere operazioni molto importanti in entrata.

I nerazzurri, anche per i paletti imposti da Oaktree, hanno definito alcuni affari nel mese di giugno, ma per il momento stanno sondando diversi profili per capire la fattibilità di questi rinforzi.

E su uno degli obiettivi dell’Inter si sarebbe inserito con forza il Napoli. Un semplice movimento di disturbo oppure un interesse concreto? La risposta sembra essere più la seconda vista la necessità dei partenopei di rinforzare quel reparto. Naturalmente nelle intenzioni di ADL ci sarebbe anche quella di strappare un rinforzo importante alla diretta concorrente per lo Scudetto.

Lookman fra Napoli ed Inter: le ultime

Sono giorni decisivi per il futuro di Lookman. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto un punto della situazione confermando che l’unica squadra che si è mossa con l’Atalanta per il nigeriano è l’Inter. Da parte del Napoli nessuna offerta ufficiale alla Dea.

“Il club di De Laurentiis – si legge sulla Rosea – ha fatto solo un sondaggio preliminare con l’entourage di Lookman, che ha ribadito la sua netta preferenza per l’Inter, con cui peraltro ha già un accordo di massima“. Il nigeriano ha scelto, quindi, i nerazzurri ed ora è in attesa dell’accordo fra i due club per mettersi a disposizione di Chivu.

La palla, quindi, ora passa ad Inter e Atalanta. La Dea chiede sempre 50-55 milioni per Lookman, ma per ora i nerazzurri si sono fermati a 40. Nelle prossime ore, però, viale della Liberazione potrebbe decidere di alzare l’offerta e avvicinarsi alla richiesta dei bergamaschi. Una mossa che dovrebbe facilitare la chiusura dell’operazione e tagliare fuori definitivamente il Napoli.

L’infortunio di Lookman non preoccupa l’Inter

In casa Inter non c’è preoccupazione per l’infortunio avuto nei giorni scorsi. Un piccolo problema al polpaccio che dovrebbe essere smaltito nel giro di qualche settimana. Per questo motivo i nerazzurri sono intenzionati ad accelerare e dare Lookman a Chivu nel giro di davvero poco tempo.