Rottura Lookman: saltato lo scambio tra Inter e Atalanta

Sono giorni cruciali per quanto riguarda il futuro del nigeriano. I nerazzurri spingono per avere il nigeriano e sperano in uno sconto della Dea

Siamo entrati nella fase decisiva per quanto riguarda la vicenda Lookman.

L’Inter continua il pressing sull’Atalanta per avere il nigeriano in tempi brevi, ma per adesso continua ad esserci distanza fra le parti.

I nerazzurri hanno messo sul piatto una prima proposta di 40 milioni di euro. Ora, però, potrebbe esserci un piccolo rilancio rispetto alla cifra detta in precedenza.

Oaktree, infatti, potrebbe dare il via libera ad una offerta leggermente più alta. Resta da capire se l’Atalanta scenderà dai 50 richiesti in un primo momento oppure resterà su questa valutazione.

Una cosa sembra essere certa: siamo entrati nella fase clou anche perché in viale della Liberazione, come confermato anche dallo stesso Marotta, non si ha alcuna intenzione di andare per lunghe nella trattativa per Lookman.

Inter-Lookman: la posizione del nigeriano

L’Inter sta puntando forte sull’accordo di massima trovato con il giocatore sulla base di circa 4 milioni a stagione.

Lookman ha messo da parte il Napoli proprio per l’intesa con i nerazzurri e sta spingendo con forza per l’intesa fra i club. Resta anche la possibilità di una rottura con l’Atalanta se la Dea non dovesse abbassare le proprie pretese e favorire il suo passaggio alla corte di Chivu.

Affare Lookman, l’Inter ha detto no agli scambi

Nei giorni scorsi si era parlato anche di contropartite per portare l’Atalanta ad abbassare le proprie pretese economiche, ma non c’è mai stata una reale possibilità. Se si dovesse fare l’affare, questo avverrà senza scambi. L’Inter non ha mai aperto all’inserimento di un giocatore in questa trattativa.

No secco da parte dei nerazzurri all’ipotesi avanzata dalla Dea di Pio Esposito nell’affare Lookman – oggi, a Radio Crc’, l’agente Giuffredi ha confermato tutto – e subito smentite le voci di un possibile inserimento di Frattesi. Il centrocampista romano è incedibile per l’Inter vista la stima che ha Chivu nei suoi confronti.

Per l’ex Roma le porte di una partenza sono praticamente chiuse ed Appiano Gentile lo attendono per metà agosto quando dovrebbe riprendere gli allenamenti dopo l’operazione all’ernia nei giorni scorsi.

L’Inter, quindi, si prepara ad alzare un po’ la propria offerta per Lookman nella speranza di trovare una apertura totale da parte dell’Atalanta e portare il nigerino alla corte di Chivu già prima del mese di agosto. Operazione non semplice, ma in viale della Liberazione c’è fiducia.

Lookman tra infortunio e futuro

Sono giorni importanti per Lookman. Il nigeriano sta recuperando dall’infortunio e a breve dovrebbe riprendere ad allenarsi con il gruppo. Vedremo se lo farà con l’Atalanta oppure con l’Inter. Di certo da parte di viale della Liberazione la speranza è che entro domenica si risolva tutto perché non c’è alcuna intenzione di allungare troppo la trattativa.