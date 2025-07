Dall’Inter all’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: operazione da 120 milioni

L’Arabia continua a ‘pescare’ dal calcio europeo. Una nuova operazione importante è stata chiusa e Ronaldo ha avuto un ruolo fondamentale

Nonostante alcuni calciatori abbiano deciso di lasciare il calcio arabo dopo qualche anno, i club saudita continuano ad attirare diversi giocatori europei. L’ultima operazione si è conclusa in questi ultimi giorni.

L’inserimento dell’Al-Nassr ha sbaragliato la concorrenza e il diretto interessato ha immediatamente detto sì alla squadra che ha in rosa anche Cristiano Ronaldo. E non è da escludere che portoghese, insieme a Mendes, possa avere avuto un ruolo fondamentale nel convincere il proprio connazionale.

C’era stato un nuovo tentativo anche con l’Inter nei giorni scorsi. Una proposta che viale della Liberazione ha immediatamente rispedito al mittente confermando che il giocatore non rientrava nei piani. Un no che ha chiuso la porta ad un suo approdo in nerazzurro e quindi si è deciso di accettare la proposta dell’Al-Nassr.

Calciomercato: niente Inter, sì all’Al-Nassr

Sono stati giorni impegnativi per Mendes. Il procuratore portoghese ha sondato diverse squadre per il suo assistito, reduce dalla breve quanto negativa avventura al Milan. Ci ha riprovato anche con l’Inter.

Un contatto con viale della Liberazione per capire la disponibilità del club nerazzurro a prenderlo vista la necessità di un attaccante. Marotta ha rimandato la proposta al mittente e così si è deciso di accettare la proposta dell’Al-Nassr.

Marotta: “Nel giro di due-tre giorni arriveremo alla conclusione di un confronto. Se ci saranno le condizioni, vedremo di attivare una negoziazione concreta per arrivare alla conclusione, altrimenti ci sarà una scelta differente” pic.twitter.com/h7BpvxKsVq — Interlive (@interliveit) July 28, 2025

Joao Felix in Arabia: le cifre dell’operazione

Il matrimonio fra Joao Felix e l’Inter non si farà. Dopo un tentativo andato invano la scorsa stagione, Mendes ci ha riprovato offrendo il portoghese. La proposta è stata rimandata al mittente e per questo motivo si è deciso di accettare la proposta messa sul tavolo dall’Al-Nassr.

Il club arabo negli ultimi giorni è riuscito a sbaragliare la concorrenza del Benfica. Joao Felix sembrava essere molto vicino al ritorno in patria, ma la proposta dell’Al-Nassr ha cambiato tutto. I sauditi hanno convinto il giocatore con un biennale da 70 milioni di euro mentre nelle casse del Chelsea entreranno 50 milioni. Una operazione complessiva da 120 e che consentirà al portoghese di rilanciarsi dopo un periodo non facile.

Le ultime stagioni non sono state positive e quindi per Joao Felix l’Al-Nassr rappresenta la grande occasione per rilanciarsi e dimostrare il suo talento. Sicuramente la presenza di Ronaldo per il portoghese potrebbe essere un’arma in più per ritrovarsi e magari ritornare in Europa a breve.

L’Inter insiste per Lookman

L’Inter per l’attacco ha un solo obiettivo ed è Lookman. I nerazzurri non hanno intenzione di cambiare la loro strategia e il no a Joao Felix lo conferma. Mendes ci ha provato ancora una volta nelle scorse settimane, ma in viale della Liberazione non c’è stata una apertura.