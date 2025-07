Non è Leoni il difensore preso dall’Inter: il polacco ha firmato, è UFFICIALE

I nerazzurri hanno definito una operazione di prospettiva per il reparto difensivo. Il calciatore ha firmato un contratto triennale con il club di viale della Liberazione

Il calciomercato dell’Inter è ormai entrato nel vivo. I nerazzurri in questi giorni stanno dando priorità all’affare Lookman, ma questo non porta Marotta e Ausilio a tralasciare le altre operazioni.

Il club di viale della Liberazione ha praticamente definito un nuovo affare in difesa. Si tratta di un rinforzo importante soprattutto in chiave prospettiva.

I nerazzurri, come sappiamo, stanno lavorando molto sui giovani anche su indicazione di Oaktree. La proprietà ha dettato una linea ben precisa ed ora i primi risultati si stanno vedendo.

Il club di viale della Liberazione ha definito una operazione in prospettiva e vedremo se durante la stagione si riuscirà a trovare spazio magari con la squadra di Chivu. Intanto, però, c’è l’ufficialità del trasferimento.

Calciomercato Inter: trattativa chiusa per un difensore

L’Inter in questo calciomercato si sta muovendo su un doppio fronte. Il principale è sicuramente quello di portare nuovi calciatori alla corte di Chivu, ma non vengono tralasciati anche i talenti presenti sul panorama internazionale.

E la decisione di portare in nerazzurro il difensore polacco classe 2008 Patryk Mackiewicz è la conferma della strategia che ha deciso di attuare il club di viale della Liberazione.

Mackiewicz è un nuovo giocatore nerazzurro

L’Inter ha ormai definito l’operazione Mackiewicz. Il difensore polacco classe 2008 arriva dal Polonia Warszawa firmando un contratto triennale con il club nerazzurro. Per il momento verrà aggregato alla Primavera di Carbone. Poi nel corso della stagione vedremo se magari sarà convocato in Prima Squadra oppure troverà troverà spazio con l’Under 23.

“Patryk si è unito al Konwiktorska 6 nell’estate 2023 – si legge nel comunicato del club polacco in cui si annuncia il suo trasferimento in nerazzurro – a marzo di quest’anno ha partecipato ad un allenamento con la Prima Squadra e preso parte ad una amichevole. Nonostante il suo attuale con il Polonia, ha deciso di proseguire la sua carriera in Italia. Siamo orgogliosi del duro lavoro e atteggiamento che ha dimostrato“.

Ora per il difensore classe 2008 una nuova avventura in Italia. Con l’Inter si partirà dalla Primavera, ma nel corso della stagione ci sarà la possibilità di esordire anche magari con l’Under 23. Naturalmente le sue prestazioni saranno seguite con attenzioni da Chivu per magari convocarlo in Prima Squadra.

Mercato Inter: Leoni resta la priorità per la difesa

L’arrivo di Mackiewicz non chiude naturalmente le porte all’arrivo di Leoni. Il centrale del Parma rimane una priorità per la difesa dell’Inter. Ma il suo approdo in nerazzurro ad oggi è legato alle uscite e quindi la trattativa è destinata a sbloccarsi solamente dopo alcune cessioni.