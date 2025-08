Lookman all’Inter? No, Berardi: il tormentone è tornato virale

Marotta si aspetta la risposta dell’Atalanta nella giornata di oggi o al massimo entro il weekend. Intanto spunta il nome del capitano del Sassuolo

Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per Lookman, nel senso che può arrivare finalmente la risposta dell’Atalanta alla seconda – e davvero ultima? – offerta presentata dall’Inter.

Come noto, i nerazzurri hanno messo sul piatto 45 milioni di euro bonus inclusi: 42 di parte fissa e 3 di bonus.

Lookman e il suo entourage spingono affinché l’operazione vada in porto. Il nigeriano vuole solo e soltanto l’Inter, con la quale ha da settimane raggiunto un accordo sulla base di un contratto da 4 passa milioni di euro.

Marotta e Ausilio non vogliono andare oltre questa settimana, a Lookman non ci sono alternative concrete anche se nelle ultime ore è riemersa la candidatura di Nkunku. Il 27enne francese è in uscita dal Chelsea e ha caratteristiche simili al numero 11 della ‘Dea’.

I ‘Blues’ potrebbe aprire al prestito, ma Nkunku guadagna 6/7 milioni di euro netti (tanti per l’Inter) e una cronaca infortuni piuttosto preoccupante. Ecco perché non convince appieno il club di Oaktree, ma anche gli stessi tifosi nerazzurri.

Su X ci sono tanti commenti contrari all’acquisto di Nkunku, che a onor del vero ha dati spaventosi e tre numeri che lo rendono in qualche modo un calciatore ‘speciale’.

Dicevamo però degli interisti poco se non per nulla elettrizzati dall’eventuale arrivo dell’ex Lipsia qualora saltasse l’operazione Lookman. Un tifoso Inter, che sul social di Elon Musk si chiama Roba, ci è andato giù pesante facendo scattare un vero e proprio tormentone.

Un tormentone che ha un nome e, soprattutto, un cognome ben noti: Domenico Berardi.

Per il tifoso interista, Nkunku è da evitare come la peste perché è sempre rotto e mai decisivo. In più, come detto sopra, costerebbe tantissimo.

#Nkunku è da evitare come la peste

Sempre rotto

Mai decisivo

Costa tantissimo È un #NicoGonzalez che viene dalla premier Piuttosto Mimmo #Berardi #Inter — Rob (@TheTaksy) July 30, 2025

“Nkunku un Nico Gonzalez dalla Premier. Piuttosto Berardi”

“È un Nico Gonzalez che viene dalla Premier”, ha sottolineato tirando in ballo il nome di un’altra possibile alternativa a Lookman. Per concludere, la ciliegina sulla torta: “Piuttosto” che Nkunku… “Mimmo Berardi”.

Il nome di Berardi ha scatenato altri interisti, ma il capitano e ormai pure Bandiera del Sassuolo – che non ha mai nascosto la sua fede nerazzurra – non scalda per nulla. Un po’ come Nkunku e Nico Gonzalez, ma perché i tifosi dell’Inter, come del resto Chivu, vogliono solo lui: Ademola Lookman-