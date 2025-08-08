DIRETTA | Lookman e tanto altro: le ultime di calciomercato Inter di oggi, venerdì 8 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri
L’Inter non molla Lookman. L’attaccante nigeriano resta in cima ai pensieri della dirigenza nerazzurra, in attesa di un nuovo contatto diretto tra Marotta (che rientrerà in Italia domenica) e Percassi. Un contatto che potrebbe fare da preludio a un nuovo e ultimo rilancio interista.
Ma il focus dei nerazzurri è anche su altre operazioni, in particolare su quelle in uscita. Nella diretta di oggi, venerdì 8 agosto, Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale sulle trattative più importanti dei nerazzurri.
ORE 10.07 – Leoni resta la priorità per il ruolo di centrale: Palacios, Asllani, Taremi e Sebastiano Esposito, da questi 4 il ‘tesoretto’ per andare all’assalto. Il Parma vuole 35/40 milioni.
ORE 10 – La telenovela Lookman vive una fase di stallo. Il contatto Marotta-Percassi, che potrebbe avvenire all’inizio della prossima settimana, potrebbe sbloccare definitivamente l’operazione.