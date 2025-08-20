L’annuncio ufficiale su Pavard scatena i tifosi dell’Inter: “Ci state prendendo in giro”

La decisione del club e quella del difensore francese, approdato in nerazzurro due estati fa

L’Inter punta a disfarsi di Pavard, ma finora non ci è riuscita. Sappiamo che il francese vorrebbe restare a Milano, o comunque nel calcio europeo considerato che questo sarà la stagione che porterà ai Mondiali. Nel frattempo, però, il pressing dei sauditi del Neom non si sarebbe arrestato dopo il primo rifiuto del classe ’96, su cui risultano esserci anche il Marsiglia e l’ex Lille.

Pagato oltre 30 milioni nell’estate di due anni fa, attualmente Pavard ha un costo a bilancio intorno ai 13 milioni di euro. Ciò significa che un incasso di 15/20 milioni, la cifra che più o meno chiede l’Inter per lasciarlo partire, consentirebbe di registrare a bilancio una plusvalenza.

Con la vendita del 29enne, inoltre, il club di Oaktree si leverebbe di mezzo un ingaggio pesante: circa 5 milioni di euro netti, al lordo poco più di 6 milioni grazie ai benefici del fu decreto crescita. Pavard è sul mercato anche per questioni extra-campo.

Fa ancora discutere la foto pubblicata su Instagram che lo ritraeva insieme ad amici dopo una partita di padel, dopo che aveva lasciato gli States, rinunciando al Mondiale per Club, a causa dell’infortunio alla caviglia subito il 27 aprile contro la Roma. Lo sfogo di Lautaro post-Fluminense, probabilmente, era pure indirizzato a lui.

La partenza di Pavard dall’Inter non è affatto scontata. Come detto, lui non ambisce ad andar via e i nerazzurri non hanno intenzione di svenderlo, anche perché poi andrebbe preso un sostituto all’altezza e sul mercato i difensori bravi, e con esperienza a livello internazionale, non costano poco.

Pavard si prende il 5 lasciato libero da Sensi

Un segnale in ottica permanenza potrebbe essere arrivato questa mattina, con l’Inter che ha annunciato ufficialmente il cambio di numero di maglia da parte del difensore di Maubeuge. Pavard ha abbandonato il 28 per prendersi il 5, libero da quando Sensi è andato via.

Il tweet dell’Inter ha scatenato i tifosi nerazzurri, avvelenati per l’operato dei dirigenti in questa sessione di mercato. La rabbia è aumentata per come è stata gestita male la vicenda Lookman, con la società che alla fine ha rinunciato all’acquisto del nigeriano per concentrararsi su centrocampo e difesa. Tra ironia e attacchi frontali, gli interisti sono un fiume in piena.

Qualche frecciata è diretta anche allo stesso Pavard.

Sotto accusa c’è principalmente l’immobilismo dell’Inter – ma in parte non è così – in questa ultima parte di mercato.

Vedremo cosa accadrà con Pavard da qui al 2 settembre, ma – ripetiamo – non è scontato il divorzio con l’Inter. Alla quale è legato da un contratto in scadenza a giugno 2028. In due stagioni il difensore ha disputato 69 partite con la maglia nerazzurra: solo 1 gol realizzato, ma pesantissimo perché parliamo di quello all’ex Bayern nel ritorno dei quarti di Champions League.