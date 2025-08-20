DIRETTA | Da Rabiot a Renato Veiga: le news di calciomercato Inter di oggi, mercoledì 20 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Da Rabiot a Renato Veiga passando per Kone, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, mercoledì 20 agosto.

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

ORE 10.28 – Crescono le quotazioni di Renato Veiga per la difesa: l’ex Juve è fuori dai piani del Chelsea, il quale tuttavia chiede 30 milioni per la cessione a titolo definitivo.

ORE 10.15 – Kone della Roma in salita, per la mediana spunta Cisse del Rennes: il 21enne transalpino è nei radar anche del Napoli e potrebbe avere una valutazione sui 12/15 milioni.

ORE 10 – Il Marsiglia ha messo Rabiot sul mercato. I francesi possono proporre all’Inter uno scambio con Pavard: il francese ex Juve sarebbe comunque già stato offerto ai nerazzurri, ma il club di Oaktree cerca un profilo di centrocampista più giovane e con caratteristiche diverse.