DIRETTA Calciomercato Inter sabato 23 agosto: offerta per Akcicek, nuovo blitz per Nico Paz

Nico Paz, ci riprova il Tottenham

ORE 10.28 – Nico Paz un ‘sogno’ ormai lontano per l’Inter, anche se l’argentino resta nei radar. Secondo Sky Sport il Tottenham sta pensando a un rilancio dopo la prima offerta da 40 milioni respinta dal Como.

No a 60 milioni per Bastoni

ORE 10.16 – Gazzetta dello Sport: “Il Chelsea ha bussato alla porta per prendersi Bastoni e portarselo verso Londra.

I nerazzurri hanno rifiutato 60 milioni, ma hanno interrotto in partenza ogni discussione supplementare: non c’è stato rilancio inglese, anche perché da parte del difensore mancino non è arrivata nessuna apertura”.

Inter, affondo per Akcicek del Fenerbahce

ORE 10 – Per il ‘Corriere dello Sport’ è Yusuf Akçiçek il difensore individuato dall’Inter per completare la difesa. Mancino classe 2006, gioca nel Fenerbahce di Mourinho, il vorrebbe trattenerlo per almeno un’altra stagione. I nerazzurri avrebbero offerto 16 milioni, a fronte di una richiesta di 20.

“Il suo modello è Virgil van Dijk del Liverpool. A quelle cifre, tuttavia, l’Inter non arriverà. L’indicazione, almeno al momento, è che la trattativa è ritenuta chiusa qui”.

Non si esclude un rilancio dell’Inter per quello che prenderebbe il posto di vice Bastoni. Akçiçek piace anche al PSG e alle big di Premier.