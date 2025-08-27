Acquistato un altro attaccante: l’annuncio ufficiale prima di Inter-Udinese

Debutto previsto proprio domenica sera nel match valevole per la seconda giornata di Serie A

Inter-Udinese sarà uno dei due posticipi domenicali, Lazio-Verona l’altro, della seconda giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu giocheranno di nuovo al ‘Meazza’ dopo il vincente esordio col Torino e in attesa del derby d’Italia con la Juventus in programma a Torino dopo la sosta per le Nazionali.

Alla prima di campionato, invece, i bianconeri di Runjaic hanno pareggiato in casa col Verona: illusoria la rete di Kristensen, a cui ha risposto venti minuti più tardi quella di Serdar valsa il definitivo 1-1.

Nonostante le cessioni dei suoi pezzi da novanta – Bijol, Thauvin e Lucca – i friulani restano un avversario ostico e una squadra fisica che ha sempre messo in grosse difficoltà Lautaro e compagni. Vedi le due gare della scorsa stagione, soprattutto quella di ritorno con l’Inter, fisicamente già bella che cotta, che ha rischiato di subire una clamorosa rimonta. Fu salvata da Sommer…

Dicevamo delle grandi cessioni dell’Udinese: probabilmente la più pesante è quella di Lorenzo Lucca, autore di 14 gol in 36 partite nella passata stagione. I Pozzo lo hanno dato al Napoli dell’amico De Laurentiis per 35 milioni di euro (bonus inclusi) tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. L’attuale numero 27 della formazione di Antonio Conte non era stato rimpiazzato, almeno fino alle scorse ore.

Buksa l’erede di Lucca: l’annuncio ufficiale prima di Inter-Udinese

L’erede di Lucca, almeno sulla carta, è stato appena preso: Adam Buska. Si tratta di un polacco di 29 anni alto 191 cm che ha girato molto nella sua carriera tra Francia, Turchia e Stati Uniti. È già stato in Italia, per la precisione al Novara, quando era giovanissimo e considerato uno dei talenti emergenti del calcio polacco.

Promesse disattese, ma nell’ultima stagione ha fatto molto bene seppur in un campionato minore come quello danese: 15 reti in tutto con il Midtjylland, dal quale è arrivato a titolo definitivo per circa 5 milioni di euro.

⚪️⚫️ Adam Buksa è bianconero! Attaccante polacco, classe ’96, arriva dal Midtjylland e ha firmato con l’Udinese fino al 2029.

Gol ed esperienza internazionale al servizio della squadra. Benvenuto, Adam! 🙌 pic.twitter.com/8fC99DtnfY — Udinese Calcio (@Udinese_1896) August 26, 2025

Buksa dovrebbe debuttare proprio domenica contro l’Inter. Vediamo se dall’inizio o a gara in corso, certo è che Runjaic aveva assolutamente bisogno di un attaccante con le caratteristiche del classe ’96 di Cracovia. A lui l’arduo compito di far dimenticare Lucca ai tifosi bianconeri.

Un attaccante anche per l’Inter, ma solo se una grande occasione low cost

In casa Inter, invece, non è previsto l’acquisto di un altro attaccante in questi ultimissimi giorni di mercato. Ovviamente a meno di un’occasione low cost molto interessante. Dopo aver mollato Lookman, infatti, la dirigenza ha concentrato tutti i propri sforzi per il centrocampista, nel frattempo ridiventata una priorità per Chivu: 20 milioni sono stati spesi per Diouf, che ha esordito lunedì sera col Torino. Da qui al 1° non si esclude l’arrivo di un difensore: piace Akcicek del Fenerbahce, ma un nome apprezzato molto è pure quello di Solet della stessa Udinese.