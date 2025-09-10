Lautaro ko, ansia Juventus-Inter: ecco cosa farà Chivu

Le ultime sul capitano nerazzurro in vista del derby d’Italia di sabato pomeriggio

Manca sempre meno a Juventus-Inter, il derby d’Italia che per i nerazzurri e per Chivu varrà già tantissimo visto il ko con l’Udinese prima della sosta per le Nazionali. In vista del big match di scena all’Allianz Stadium sabato ore 18, c’è apprensione per ciò che concerne Lautaro Martinez.

Nella notte appena trascorsa, il capitano dell’Inter ha giocato contro l’Ecuador nell’ultimo match valevole per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Scaloni lo ha schierato al centro del tridente che includeva anche i due ‘Colchoneros’ Giuliano Simeone e Nico Gonzalez.

Lautaro è uscito intorno al ventesimo della ripresa, in favore di Julian Alvarez e sul punteggio di 1-0 per l’Ecuador, avanti al 6′ grazie al rigore trasformato da Enner Valencia. Un punteggio che resterà immutato fino al triplice fischio dell’arbitro colombiano Roldan. Per l’Argentina del CT Scaloni, già qualificata in largo al Mondiale, si tratta di un ko assolutamente indolore.

Quella con l’Ecuador è stata la 72esima partita di Lautaro con l’Albiceleste. Segnando al Venezuela nella gara antecedente, il classe ’97 di Bahia Bianca ha staccato un certo Diego Armando Maradona diventando il quinto marcatore di tutti i tempi della Nazionale argentina.

“Toro”:

Por el gol de Lautaro Martínez a Venezuela en las #Eliminatorias pic.twitter.com/DwrXHih7W7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 5, 2025

Ecco la TOP FIVE dei marcatori con l’Argentina:

1 – Leo Messi: 114 gol

2 – Gabriel Batistuta: 55

3 – Sergio Aguero: 41

4 – Hernan Crespo: 35

5 – Lautaro Martinez: 33

Chivu e la decisione su Lautaro per Juve-Inter

Lautaro tornerà ad Appiano Gentile tra domani e venerdì, in buona sostanza a sole pochissime ore dal big match con la Juventus. Mister Chivu e il suo staff verificheranno le sue condizioni fisiche prima di prendere una decisione definitiva sulla sua titolarità o meno. Al 99%, ci sbilanciamo, il numero 10 partirà dal 1′ contro la formazione di Igor Tudor.

Il partner d’attacco del capitano nerazzurro sarà Marcus Thuram, in campo per 70′ nella sfida contro l’Islanda: l’attaccante si è procurato il rigore, poi trasformato da Mbappe, che ha dato il via alla rimonta della Francia di Deschamps.

Contro la Juve, considerata l’importanza assoluta della gara, Chivu non ha intenzione di fare alcun esperimento, puntando sui cosiddetti big. Per questo anche a centrocampo si va verso il terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco e Dumfiries sulle corsie esterne.