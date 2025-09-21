‘Chivu! Chivu! Fino…’ | Dazn svela il coro dei tifosi dell’Inter per il proprio allenatore: “La nota positiva è la vittoria”

Gli interisti schierati a sostegno del tecnico, che col Sassuolo conquista 3 punti importanti anzitutto per sé stesso: “Ma questa squadra può fare meglio”

“La nota positiva di stasera è la vittoria”. Così Chivu a ‘Dazn’ dopo il successo di misura sul Sassuolo che dà ossigeno alla classifica dell’Inter e allo stesso tecnico rumeno, appoggiato da tutto lo stadio prima dell’inizio della partita con un coro urlato da tutto lo stadio.

Chivu e il coro dei tifosi
(LaPresse) – Interlive.it

“Chivu! Chivu! Fino alla fine”, questo il coro intonato dai tifosi allo stadio per dimostrare vicinanza al proprio allenatore. Che sul tema, però, ha glissato: “Se ho sentito il coro per me? Prossima domanda… Comunque mi fa piacere quando si incoraggia la squadra o si dà energia al gruppo, sono cose di cui i ragazzi hanno bisogno”.

Nella conferenza di vigilia, Chivu aveva sottolineato come i suoi avessero bisogno del sostegno della curva, che ha replicato polemizzando ancora con la società attraverso uno striscione esposto fuori San Siro.

Tornando alla partita, l’allenatore interista ha detto che a suo avviso “l’Inter può far meglio”. Nello specifico “può far girare meglio la palla, velocizzare di più e attaccare meglio la profondità. Va detto che non è facile attaccare un blocco basso, tuttavia abbiamo avuto carattere e determinazione e l’atteggiamento giusto. Abbiamo tirato fuori qualche giornata di qualità, poi il loro portiere non ci ha permesso di chiuderla prima. Nel finale si è preso il gol e si è sofferto, ma sono contento che abbiano sofferto fino in fondo“.

Chivu ha di nuovo speso parole importanti per Pio Esposito, rimasto in campo per tutti i 96 minuti: “Le risposte le ha date in campo sia ad Amsterdam che oggi. Ha fatto una gran partita e si è integrato molto bene. È un ragazzo che sa reggere la pressione, che sa reggere il duello. Sono contento di quello che sta facendo per la squadra e per la sua prestazione, con Lautaro e Thuram si integra bene”.

In conclusione Chivu ha risposto sul tema portieri, con l’alternanza tra Sommer e Martinez cominciata ufficialmente stasera: “Ho dei portieri validi che si completano e aiutano. Sono contento della prestazione di Martinez, l’obiettivo è dargli minuti e vedere come si integra per capire cosa succede in futuro. Sommer è un grande portiere, rimane la nostra prima scelta, ma Pepo avrà le sue chance. Non bisogna aspettare la Coppa Italia perché giochi l’altro”.

