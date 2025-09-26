Cagliari-Inter, chi al posto di Dumfries? Decisione sorprendente di Chivu

Vincere, e possibilmente senza subire reti. Chivu, per la sfida contro i sardi, ha già deciso chi schierare al posto dell’olandese

Quella contro il Cagliari potrebbe essere la partita giusta per far riposare Denzel Dumfries. Molti interisti sarebbero curiosi di vedere dal 1′ Luis Henrique. Ma non è così scontato che il brasiliano possa essere l’esterno destro prescelto dall’allenatore nerazzurro.

Sabato sera all’Unipol Domus di Cagliari, Cristian Chivu dovrà schierare undici uomini pronti a vincere e convincere. Si cercano sicurezze soprattutto in difesa, laddove l’Inter si è mostrata più fragile nelle ultime uscite. L’allenatore lo sa bene: la priorità è trovare maggiore solidità.

Tra i pali è sicuro il ritorno di Yann Sommer. Pepo Martinez ha ben figurato contro il Sassuolo, ma Chivu ha parlato chiaro: il primo portiere è lo svizzero. Quest’anno, il secondo portiere avrà più occasioni per mettersi in mostra, ma per ora non c’è bisogno di alterare gli equilibri consolidati. La squadra si fida di Sommer e non c’è dunque un problema rispetto alla sua titolarità.

Uno dei migliori in campo contro il Sassuolo, vale a dire Carlos Augusto, dovrebbe riposarsi a Cagliari. Il terzetto difensivo, con tutta probabilità, sarà quello composto da Akanji, Acerbi e Bastoni. Bisseck non è ancora il 100% e non dovrebbe dunque tornare in campo per la trasferta in terra sarda.

Acerbi è invece l’uomo giusto per arginare Belotti (e Sebastiano Esposito, che ha già segnato due goal al Lecce e avrà voglia di mettersi in mostra anche contro la sua ex squadra).

Dubbi a centrocampo per Chivu: Dumfries e Mkhitaryan forse in panchina

A centrocampo, secondo le anticipazioni offerte da Sky Sport, Barella e Calhanoglu sono le due solite e quasi obbligate certezze. Il terzo posto del trio, quello sul centro-sinistra, sarà di nuovo conteso tra Mkhitaryan e Sucic, con l’armeno in leggero vantaggio.

Il giovane croato è tra i nuovi acquisti nerazzurri quello che si è meglio ambientato, ma non è ancora riuscito a interpretare il ruolo secondo le esigenze del tecnico. Ecco perché Cristian Chivu potrebbe dar spazio al vecchietto ex Roma.

Un altro nuovo arrivato, il costoso e difficilmente inquadrabile Luis Henrique, dovrebbe partire di nuovo dalla panchina. Chivu potrebbe decidere di far riposare Dumfries ma lanciando dal 1′ Darmian. L’ex Parma si era bloccato qualche giorno fa, dopo i minuti giocati contro il Sassuolo, ma ora dovrebbe essere al 100%.

La scelta va interpretata come una bocciatura per Luis Henrique? Il brasiliano non garantisce ancora equilibrio: deve imparare a gestire meglio le due fasi. Sperando che non ci metta troppo tempo…

Le critiche a Lautaro e la risposta di Chivu

Davanti, nessun dubbio: Chivu si affiderà a Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il Toro contro il Cagliari si esalta. A oggi è a quota 11 reti in 11 partite. Bonny, come vi abbiamo raccontato, è fermo ai box. Intanto, durante una sessione di allenamento in vista della sfida contro il Cagliari, il tecnico Cristian Chivu ha alzato la voce per ammonire alcuni spettatori presenti ad Appiano.

L’allenamento, pur essendo a porte chiuse, era aperto a un gruppo ristretto di sponsor e membri degli Inter Club. Durante questi allenamenti, Lautaro ha segnato un bel goal. E, a quel punto, un tifoso ha urlato: “Adesso fallo anche domenica!”

Chivu ha sentito e ha giudicato il commento come un’insopportabile provocazione. Il tecnico ha interrotto l’allenamento e si è rivolto direttamente al tifoso con tono deciso. “Per favore, rispettate chi lavora“, ha chiosato il romeno. “Non voglio sentire parlare della domenica o di altre cose. Altrimenti andate a Milanello, qui si lavora e si sbaglia per migliorare!“