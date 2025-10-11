È presto per le sentenze, ma ad oggi l’Inter ha gettato via 50 milioni

Mercato estivo a due volti quello di Ausilio: Chivu ha già espresso il suo giudizio

Non è solo colpa sua, perché le scelte sono in qualche modo condivise e i paletti di Oaktree senz’altro un disturbo oltre che influenti nelle scelte finali, ma se gli diamo i meriti dell’acquisto di Bonny, così come di Sucic – mentre Akanji meriterebbe un discorso a parte – allora diamo ad Ausilio pure i demeriti per le operazioni Diouf e Luis Henrique. È presto per emettere sentenze, ma ad oggi appare evidente come siano stati gettati al vento la bellezza di 50 milioni di euro.

50 milioni con i bonus, ma è l’istess direbbero a Milano: 23+2 Luis Henrique, 20+5 Diouf. Finora entrambi non hanno dato praticamente nulla. Il primo è sembrato un acquisto inspiegabile o quasi già prima di vederlo in campo.

Luis Henrique e Diouf due acquisti sbagliati (per ora)

Quella fretta di chiudere prima del Mondiale per Club non ha ancora trovato una spiegazione sensata. Dumfries non era sull’uscio della porta e, nel caso, non si sarebbe certo perso il nuovo Maicon. Di sicuro chiudere l’affare entro il 30 giugno ha dato ossigeno al bilancio del Marsiglia. Almeno un ringraziamento pubblico dal caro Longoria ce lo saremmo aspettati.

Sorpendente l’acquisizione di Diouf: a Chivu sarebbe servito un mediano alla Kone, invece gli è stato consegnato un box-to-box molto timido e grezzo (eufemismo) che ricorda un po’ Kondogbia. Secondo noi ha dei margini di miglioramento importanti, ma ora come ora non è da club che ambisce a lottare per grandi traguardi. Ma con Oaktree quando sarà ancora possibile questo?

138′ Luis Henrique, appena 26′ (collezionati in 2 gare già strachiuse) Diouf: che non sono all’altezza lo sta dicendo anzitutto Chivu. Anche ha scarsa valenza l’amichevole di ieri a Bengasi con l’Atletico Madrid, comunque i due sono risultati tra i peggiori in campo.

E per Luis Henrique non è la prima volta quest’anno: a Cagliari, nell’unica partita da titolare, è stato decisamente insufficiente. In una big, se si parte male è poi difficile recuperare terreno: di esempi in tal senso ce ne sono a centinaia. Per questo facciamo fatica a immaginarli a lungo con la maglia dell’Inter.