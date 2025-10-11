Infortunio durante Atletico Madrid-Inter: le condizioni di Bovo

Il centrocampista dell’Under 23 si è fatto male nell’amichevole di Bengasi: Chivu lo ha schierato titolare al fianco di Diouf

Chivu ha impiegato diversi giovani di Primavera e Under 23 nell’amichevole contro l’Atletico Madrid andata in scena ieri a Bengasi (Libia) e vinta dagli spagnoli ai calci di rigore. Quello che si è messo maggiormente in evidenza è senz’altro Leonardo Bovo, centrocampista classe 2005 che fin qui ha già collezionato 8 presenze in Serie C con la seconda squadra affidata a mister Vecchi.

Bovo è partito addirittura titolare, al fianco di Diouf, ma all’inizio del secondo tempo è stato costretto a uscire dal campo per un infortunio.

Le immagini facevano presagire il peggio, ma per fortuna il problema fisico subito da Bovo non è affatto grave. Gli esami effettuati dal centrocampista arrivato dal Chievo nel 2021, infatti, hanno evidenziato solo una leggera distorsione alla caviglia. Ad oggi il suo recupero dovrebbe completarsi entro la prossima sfida di campionato che attende l’Inter Under 23, uuarta nel Girone A con 15 punti, ovvero quella con l’Alcione in programma allo stadio ‘Breda’ venerdì 17 ottobre.