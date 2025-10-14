La doppia notizia su Bonny: una è clamorosa

Costato 25 milioni, il francese ha già realizzato 2 gol e 3 assist

Manca sempre meno a Roma-Inter, il big match della settima giornata di Serie A in programma domenica sera allo stadio ‘Olimpico’. Ad oggi c’è ancora grande incertezza sulla presenza di Marcus Thuram, alle prese con il recupero dal risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. Il dottor Volpi ha parlato di rientro complicato, non escludendolo del tutto.

Ma chi al posto del francese? Al momento il candidato numero uno è Bonny, il suo alter ego che lo ha già rimpiazzato contro la Cremonese prima della sosta per le Nazionali. Il transalpino ha fatto benissimo al suo esordio ufficiale dal 1′: gol e 3 assist, meglio di così impossibile…

Il classe 2002 è favorito su Pio Esposito, stasera quasi certamente titolare contro Israele, anche perché in questi giorni di pausa ha lavorato ad Appiano non essendo impegnato con la propria rappresentativa. E poi perché appare essere l’uomo giusto per provare a far male fin da subito alla squadra di Gasperini. L’ex Parma può essere infatti letale in contropiede.

Se Lautaro tornerà in buone condizioni fisiche dopo il doppio impegno con l’Argentina e un volo di una decina di ore, ecco che sarà proprio il capitano ad affiancare Bonny in casa dei giallorossi. Al fianco del numero 10 nerazzurro ha già giocato in questo avvio di stagione: col Torino, alla prima di campionato, fu proprio il classe ’97 di Bahia Bianca a servirgli l’assist per la prima rete ufficiale in Serie A con la maglia dell’Inter, con Bonny che ha ricambiato il favore con la Cremonese.

Bonny a un passo dalla Premier

L’Inter ha pagato Bonny 25 milioni bonus inclusi. È stata una grande operazione di Piero Ausilio, il quale ha anticipato una concorrenza importante che comprendeva il Napoli e diversi club inglesi. A tal proposito, in questi giorni è emersa una notizia/retroscena clamorosa sul francese di Aubervilliers.

Stando a ‘Tmw’, Bonny è stato a un passo dalla Premier qualche mese prima di andare all’Inter. Precisamente a un passo dal Nottingham Forest, il quale nel gennaio 2025 aveva praticamente trovato un accordo con il Parma intorno ai 25-30 milioni di euro.

Il club dell’armatore greco Marinakis era in lotta per un posto in Champions e puntava a rinforzare l’attacco proprio per rendere meno complicato tale traguardo, ma l’affare saltò perché il Parma, in piena lotta salvezza, ritenne che non ci fossero più i tempi necessari per l’acquisto di un sostituto all’altezza.