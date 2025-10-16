Da Lautaro a Thuram e Darmian: le ultime verso Roma-Inter

Chivu sembra aver sciolto i dubbi in attacco

Oggi Lautaro Martinez ha fatto rientro ad Appiano Gentile dopo il doppio impegno con la sua Argentina. Nel 6-0 al Portorico in amichevole, il capitano dell’Inter ha messo il timbro ben due volte. Una doppietta che gli ha permesso di raggiungere Hernan Crespo a quota 35 gol e, quindi, di diventare il quarto marcatore all time della Nazionale albiceleste.

“Fisicamente sto molto bene – le parole del numero dieci a ‘Tyc Sports’ dopo il match con Portorico – Sono felice perché, per un attaccante, è sempre importante segnare. Voglio prepararmi nella maniera migliore al Mondiale – ha sottolineato invece a ‘DSports’ – L’obiettivo è togliere la spina del Qatar: per me fu molto duro arrivare allo scorso Mondiale con un infortunio, l’ho vissuta male. Ma sono cose che si superano, che ti rendono più forte. Capocannoniere del Mondiale? È ciò che voglio, ma prima devo pensare alle competizioni del mio club“.

Sul campo e a parole, Lautaro conferma di essere carico, di essere in un gran momento. Ecco perché sorprenderebbe tantissimo se Chivu lo lasciasse fuori dall’undici titolare del big match contro la Roma in programma sabato sera allo stadio ‘Olimpico’. Quello con Soule e compagni sarà un vero e proprio scontro diretto: coi 3 punti, i nerazzurri acciufferebbero proprio i capitolini adesso in testa alla classifica di Serie A assieme al Napoli di Antonio Conte.

Roma-Inter senza Thuram: Bonny in coppia con Lautaro

Il partner di Lautaro in attacco non sarà Marcus Thuram. Anche oggi il francese si è allenato a parte, poiché ancora alle prese con il risentimento al bicipite femorale accusato contro lo Slavia Praga. L’Inter non vuole correre rischi, forzare troppo la mano anche perché poi ci sarà la sfida di Champions League in casa del St.Gilloise e, soprattutto, la partitissima col Napoli: l’appuntamento è per sabato 25 ottobre al ‘Maradona’, lì Thuram vorrà esserci.

Out anche Darmian

Al fianco di Lautaro dovrebbe esserci di nuovo Bonny, in questa sosta per le Nazionali rimasto ad allenarsi ad Appiano. Anche il transalpino ex Parma è in grande forma, come dimostrano il gol e i 3 assist confezionati con la Cremonese. Pio Esposito dovrebbe quindi cominciare dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso. Con la Roma non ci saranno neanche Darmian, finito ai box per un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, e il terzo portiere Di Gennaro che si dovrà operare al polso destro. Per lui si prevede un lungo stop.