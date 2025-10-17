Lookman, Neymar, Chivu e Al-Hilal: Ausilio esce allo scoperto

Il Ds dell’Inter ha risposto anche su Kone della Roma, avversaria domani sera all’Olimpico

Ausilio ha toccato tanti temi nell’intervista che ha concesso al ‘Corriere dello Sport’. Ovviamente i più importanti riguardano il calciomercato, ma anche Chivu e quello relativo al suo futuro. Il Ds ha in buona sostanza confermato quanto scritto da Interlive l’8 settembre scorso: ovvero che resterà all’Inter nonostante la ricca offerta presentatagli dall’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi.

LOOKMAN – “Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. La crescita di Pio e Bonny ci ha permesso di cambiare obiettivo e restare fedeli al 3-5-2″.

KONE – “C’è stato un contatto. A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf“.

PIO ESPOSITO – “Cercavamo una punta centrale, abbiamo seguito anche Hojlund. Nei quindici giorni del Mondiale per club abbiamo capito che Pio aveva forza fisica e la giusta voglia di arrivare“.

CHIVU – “Fino all’ultimo abbiamo sperato che restasse Simone Inzaghi. Quando la proprietà chiede di individuare una soluzione non puoi portare un solo nome. Fabregas e De Zerbi non hanno preferito muoversi? Questo lo dici tu (rivolto a Zazzaroni, ndr). Cristian ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche per Oaktree“.

NEYMAR – “Mai sentiti e mai offerto… Una cazzata“.

AL HILAL – “Sto bene dove sono, ho un contratto fino al 2027. Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui”.