Non solo Thuram: un altro big salterà Roma-Inter

Le ultime di formazione alla vigilia del big match dell’Olimpico

Ormai non ci sono più dubbi: Marcus Thuram salterà anche il big match con la Roma in programma domani sera allo stadio Olimpico e valevole per la settima giornata di Serie A. Il francese non ha ancora smaltito del tutto il risentimento al bicipite femorale sinistro accusato nella gara contro lo Slavia Praga.

Difficile un suo rientro anche per martedì sera in Champions col St.Gilloise: l’obiettivo di Chivu, senza per questo forzare i tempi, è averlo a disposizione per lo scontro diretto col Napoli di Antonio Conte fissato a sabato 25 ottobre al ‘Maradona’.

Domani a guidare l’attacco ci sarà senz’altro Lautaro Martinez, tornato solo ieri dalla Nazionale ma tornato carichissimo dopo la doppietta al Portorico che gli ha permesso di eguagliare Crespo diventando il quarto marcatore all time dell’Albiceleste.

Il capitano farà molto probabilmente coppia con Bonny, in questa sosta rimasto ad allenarsi ad Appiano. Il transalpino è in vantaggio su Pio Esposito, che ha giocato tutte e due le partite dell’Italia, e ha già mostrato grande feeling con Lautaro nella partita con la Cremonese: per lui un gol e 3 assist, di cui uno proprio al ‘Toro’.

Bonny a parte, nella Capitale Chivu dovrebbe mandare in campo l’undici tipo:

Sponda Roma, Gasperini ha recuperato tutti: compresi Bailey e Paulo Dybala, con quest’ultimo che potrebbe partire dal 1′ insieme a Soule e alle spalle di Dovbyk. Tutti tranne uno, vale a dire Angelino. Il difensore spagnolo è alle prese con una bronchite asmatica.

Roma-Inter, la probabile formazione di Gasperini

Sarà una Roma col consueto 3-4-2-1: Svilar in porta, Celik, Mancini e Ndicka in difesa; Wesley e Tsimikas, ad ora favorito su Rensch, sulle corsie esterne; in mezzo Kone e Cristante, davanti Soule e Dybala (o Pellegrini se l’argentino non darà sufficienti garanzie) dietro Dovbyk.