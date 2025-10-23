L’acquisto sensazionale dell’Inter: lo stesso numero di gol di Harry Kane

Un bomber da Champions: meglio di Mbappe e Dembele

Ha segnato lo stesso numero di gol di Kane nell’anno solare 2025. Qualcosa di straordinario che dà ancora più valore, semmai ce ne fosse bisogno, all’operazione conclusa ormai diversi anni fa sui 25 milioni bonus inclusi (che affare!). Parliamo della primavera, se non gennaio/febbraio 2018. Era già tutto fatto con l’Atletico Madrid, poi l’entrata in scena dell’Inter gli fece cambiare idea.

Per chi non l’avesse ancora capito, stiamo parlando di Lautaro Martinez. Bomber, capitano e simbolo dell’Inter: da Conte a Inzaghi fino a Chivu: lo status dell’argentino si è innalzato di anno in anno senza sosta e a suon di gol. Tanti di questi decisivi contro le altre grandi, alla faccia di chi sosteneva che non segnasse nelle partite che contano. L’ultimo, ma scommettiamo non l’ultimissimo lo scorso 6 maggio al Barcellona, in semifinale di Champions e a mezzo servizio.

Lautaro, bomber da Champions: solo Kane come lui

Con la rete siglata all’Union SG, il classe ’97 di Bahia Bianca è diventato il giocatore che ha segnato più gol – 11 in tutto, 3 quest’anno: uno ogni 42′ – in Champions nel 2025. C’è solo un altro centravanti del panorama internazionale che ha i suoi stessi numeri, appunto Harry Kane: l’inglese ha realizzato l’undicesimo sigillo ieri sera, nel 4-0 rifilato dal Bayern al Club Brugge.

Lautaro (e Kane) si è messo alle spalle attaccanti del calibro di Mbappe, fermo a 10, e del fresco Pallone d’Oro Dembele, autore di 9 reti nel 2025. Il bomber argentino sta viaggiando alla grande anche con la sua Nazionale: con il gol al Portorico ha agganciato Hernan Crespo a quota 35, diventando il quarto marcatore all time dell’Argentina. Questa, per Lautaro, sembra essere la stagione dell’ulteriore salto di qualità, il tutto a vantaggio di Chivu. A vantaggio, soprattutto, dell’Inter.