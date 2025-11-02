Chivu smonta subito il caso post Verona-Inter: “Non è un dramma”

Le parole del tecnico nerazzurro dopo la vittoria del ‘Bentegodi’

“Ho rovinato la divisa, lo sponsor è un po’ arrabbiato”. Chivu scherza così sulla sua esultanza post autogol vittoria al fotofinish in casa del Verona che permette alla sua Inter di ridurre a 1 punto il distacco dal Napoli capolista, in attesa ovviamente del big match di stasera tra Milan e Roma.

“Queste partite è più facile perderle che vincerle – ha aggiunto a Dazn il tecnico nerazzurro – I tre punti si prendono anche in questo modo, accettando il fatto di avere affrontato una squadra insidiosa che a tratti ci ha messo in difficoltà”.

Sul super gol di Zielinski, c’è lo zampino di Angelo Palombo, il responsabile delle palle inattive: “Lui è senza dubbio l’artefice, anche perché io ero contrario a quello schema – ha svelato Chivu – Se fosse andata male, avrebbero segnavato loro in contropiede avendo velocità. Ma con la qualità dei giocatori che abbiamo è giusto provare queste situazioni. Calhanoglu la mette dove vuole“.

Lautaro resta ancora a secco, Chivu smonta il caso: “È un esempio per tutti”

Cosa è successo dopo il vantaggio? “Non abbiamo rallentato – ha risposto – Ci siamo detti di portare il Verona davanti a tirare, perché erano loro che dovevano prendere dei rischi. Abbiamo avuto anche due belle occasioni, come quella di Bastoni ma non siamo riusciti a chiuderla. Sull’unico lancio sono andati in porta e l’inerzia è cambiata: il Verona è allenato bene”.

Ancora una prestazione negativa di Lautaro, con l’ultima rete in campionato dell’argentino che risale ormai a un mese fa contro la Cremonese: “Non è un dramma se gli manca il gol da una settimana – ha evidenziato l’allenatore romeno per difendere il suo capitano – Con l’Union SG ha fatto gol e poi ha avuto occasioni in queste partite, ma per me conta il trascinatore che è. È un esempio per tutti, non creiamo casi su di lui“.