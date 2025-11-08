Inter, riprovaci a gennaio: soldi e scambio con Frattesi

Il classe ’99 medita l’addio ai nerazzurri nel prossimo mercato invernale

Come Interlive.it possiamo vantarci di aver anticipato lo scenario di gennaio per quanto riguarda Frattesi. Concedeteci un po’ di sana mitomania.

Il classe ’99 sta giocando pochissimo e sta deludendo, vedi la brutta prova contro i kazaki del Kairat, per cui era ed è lecito aspettarsi cosa? Che come scritto stamane da ‘La Gazzetta dello Sport’, possa chiedere di andar via nella prossima quanto imminente finestra invernale

Frattesi sarebbe andato senz’altro via in caso di permanenza di Simone Inzaghi. Alla fine è rimasto un po’ per mancanza di offerte valide, del resto è stato anche fuori per metà preparazione a causa dell’operazione all’ernia, e un po’ perché il paventato cambio modulo – dal 3-5-2 inzaghiano al 3-4-2-1 che aveva in mente Chivu – avrebbe potuto dargli maggiori chance di impiego.

Per giunta in un ruolo, quello di trequartista pronto a buttarsi nello spazio, più congeniale alle sue caratteristiche. Nel bel mezzo del mercato, dopo il fallimento dell’operazione Lookman e del mancato acquisto di un mediano fisico quale Kone, l’Inter ha però cambiato i suoi piani iniziali costringendo lo stesso Chivu a proseguire con il 3-5-2.

L’avventura in nerazzurro di Frattesi, ormai è evidente a tutti, si è già virtualmente conclusa. Neanche lui, probabilmente, ci crede più. Nello sport e nel calcio la testa conta moltissimo, l’aspetto psicologico fa la differenza.

Col Kairat ci è apparso sgonfio, fuori contesto. In chiave gennaio si riparla di Juve (ma lo scambio con Locatelli è impossibile) e Napoli, ma è decisamente più verosimile la pista Premier. A fine mercato scorso ci ha provato il Newcastle, ma la proposta di prestito con diritto di riscatto non è stata giudicata idonea dal club. A gennaio chissà…

Frattesi e 20 milioni per Kone

Fossimo nell’Inter, proveremmo a imbastire un’operazione con la Roma. I giallorossi lo volevano un anno fa, anche in dodici mesi o giù di lì è cambiato quasi tutto a Trigoria. C’è un nuovo Ds, Massara, e un nuovo allenatore, Gian Piero Gasperini. Nel suo calcio, tuttavia, Frattesi potrebbe sfruttare appieno quelle che sono le sue qualità in fase di aggressione e inserimento.

Comunque alla Roma, provando a fare noi i Ds coi soldi degli altri, si potrebbero offrire una ventina di milioni più, per l’appunto, il cartellino di Frattesi. In cambio di chi? Natuaralmente di Kone, ‘pallino’ di Chivu. Il francese è un pilastro del Gasp, ma la Roma dovrà raggranellare una cifra importante entro il 30 giugno 2026 onde evitare sanzioni in materia di Fair Play Finanziario.