Nico Paz “è già ad Appiano”: un predestinato che si è preso subito l’Inter | VIDEO

Dal gol all’esordio col Torino a quello che ha chiuso la partita con la Lazio

Nico Paz è già ad Appiano, è già dell’Inter. Ange-Yoan Bonny ha già conquistato tutti, segnando 4 gol nelle prime 11 giornate di campionato.

Il primo all’esordio in campionato, contro il Torino, l’ultimo domenica sera alla Lazio. Una rete pesante, da grande centravanti per tempi e posizione, che ha chiuso la partita e spedito i suoi compagni in vetta alla classifica a pari merito con la Roma.

Costato 25 milioni bonus inclusi, praticamente niente viste le enormi prospettive, il classe 2003 sta stupendo tutti per come è riuscito in così poco tempo a integrarsi in una big, e senza far rimpiangere Thuram quando è stato chiamato a sostituirlo.

Bonny si è già preso l’Inter: solo Nico Paz e Santiago Castro…

Ma cosa c’entra con Nico Paz? Be’, solo l’argentino del Como e l’attaccante del Bologna Santiago Castro sono più giovani di lui tra i giocatori che hanno segnato almeno 10 gol nelle ultime due stagioni di Serie A. Predestinati entrambi, predestinato soprattutto il numero 14 della squadra di Chivu.