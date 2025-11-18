Verso Inter-Milan: brutte notizie su Dumfries | VIDEO

Cosa filtra da Appiano a cinque giorni dal derby

Dumfries a forte rischio per il derby. Il terzino olandese, tornato in anticipo dalla Nazionale, è alle prese con un problema alla caviglia che potrebbe costringerlo a saltare la stracittadina col Milan di domenica sera.

Inizialmente filtrava ottimismo circa il suo recupero per la sfida coi rossoneri di Allegri, mentre in queste ore da Appiano filtra molto pessimismo.

Dumfries, possibile rientro per Atletico-Inter

I tempi, a quanto pare, sono troppo ristretti per un recupero totale del problema alla caviglia sinistra accusato con la sua Nazionale. Come Mkhitaryan, Dumfries potrebbe recuperare per il big match di Champions in casa dell’Atletico Madrid e in programma mercoledì prossimo, ma su questo si avranno maggiori certezze solamente a ridosso della partita.

Carlos Augusto sull’out destro: ennesima bocciatura per Luis Henrique

Intanto nel derby di domenica il netto favorito a prendere il suo posto è Carlos Augusto, provato sull’out destro già nel secondo tempo della sfida contro la Lazio. Sarebbe l’ennesima bocciatura per il suo connazionale Luis Henrique, che l’Inter è pronta a cedere già a gennaio.