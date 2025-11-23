Akanji e non solo: il grande derby di mercato vinto dall’Inter | VIDEO

Sorpasso nerazzurro quasi sul traguardo

Akanji e non solo. C’è un altro derby, sempre di mercato, che ha vinto l’Inter. Non risale alla scorsa estate, bensì all’inizio di quella del 2023: sì, ci riferiamo proprio al derby per Marcus Thuram. L’attaccante francese, al tempo in scadenza col Borussia M’Gladbach, fu a un passo dal firmare coi rossoneri.

Poi, quasi sul traguardo, il ritorno alla carica di Piero Ausilio. In realtà, il Ds interista non aveva mai mollato la presa sul figlio d’arte. Se ben ricordate, nell’estate del 2021, dopo la cessione di Lukaku al Chelsea, Thuram stava già per diventare un giocatore dell’Inter.

L’operazione era stata quasi interamente definita per circa 27 milioni di euro, poi Marcus subì un grave infortunio al ginocchio e i nerazzurri virarono… Su Correa.

Due anni più tardi, con un sorpasso al Milan al fotofinish grazie a due fattori – un ingaggio superiore e un ruolo da protagonista in uno schema, il 3-5-2, che prevede due punte – Marcus Thuram è diventato ufficialmente un giocatore dell’Inter.

Thuram, 38 gol con la maglia dell’Inter: uno decisivo nel derby Scudetto

Con la maglia nerazzurra ha giocato 105 partite, segnando 38 gol e 25 assist. In bacheca, per ora, 2 titoli: lo Scudetto della seconda stella, con tanto di gol decisivo nello storico derby del 22 aprile 2024, e una Supercoppa italiana. Proprio stasera, due mesi dopo l’infortunio in Champions con lo Slavia Praga, tornerà titolare al fianco di Lautaro.