Probabili formazioni Atletico-Inter: chance per Luis Henrique, un’esclusione eccellente

Chivu dovrebbe cambiarne quattro rispetto al derby col Milan

L’Inter deve mettersi alle spalle il ko nel derby. Stasera il big match di Champions in casa dell’Atletico Madrid, dove quasi due anni fa i nerazzurri vennero sconfitti ai rigori ed eliminati agli ottavi di finale.

Al ‘Riyadh Air Metropolitano’, Chivu dovrebbe fare quattro cambi rispetto all’undici iniziale schierato domenica contro il Milan.

Partiamo da Sommer: Chivu non lo abbandona dopo l’errore col Milan, “è il nostro numero uno”. Non ci sono dubbi: lo svizzero partirà titolare. Sull’out destro sono in grande crescita le quotazioni di Luis Henrique, fin qui impiegato appena 214′ e possibile partente nel calciomercato di gennaio.

Al momento l’esterno brasiliano è favorito su Carlos Augusto, titolare nella stracittadina, per la sostituzione di Denzel Dumfries. L’olandese rischia di rientrare a dicembre inoltrato.

Ci sono poi altri tre ballottaggi: in difesa tra de Vrij e Bisseck, con il primo favorito. A centrocampo, tra Zielinski e Frattesi con il polacco ora davanti.

Infine in attacco, con Chivu orientato a far partire Thuram dalla panchina dopo i 90′ nel derby: Bonny o Pio Esposito, quest’ultimo in scia di sorpasso, si giocano una maglia come partner di capitan Lautaro.

Simeone coi pezzi da novanta: davanti Griezmann e Alvarez

Sponda Atletico, fin qui imbattuto in casa, Simeone dovrebbe operare soltanto due cambi rispetto alla formazione schierata nella gara di Liga contro il Getafe vinta 1-0.

Sulla fascia sinistra rientrerà il figlio Giuliano, a scapito di Nico Gonzalez. Poi fuori l’infortunato Llorente, con Griezmann a supporto di Julian Alvarez.

Francese e argentino sono i due migliori marcatori dei ‘Colchoneros’, quarti in campionato e a caccia di punti in Champions dato che occupano la ventesima posizione con 6 punti conquistati nelle prime 4 giornate.

PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO-INTER

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Gimenez, Lenglet, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Alvarez, Griezmann. All.: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. All.: Chivu

ARBITRO: Letexier (FRA)