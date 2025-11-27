Il ‘caso’ Lautaro è aperto: Chivu e Inzaghi, ecco la differenza | VIDEO

A Madrid è stato sostituito per la seconda volta consecutiva

Dov’è finito il vero Lautaro? Gol a parte, solo 2 nel mese di novembre in cui c’è stata anche la pausa per le Nazionali, il capitano dell’Inter sta deludendo proprio sul piano delle prestazioni.

Non l’ha presa mai, ieri con l’Atletico Madrid come domenica nel derby.

Un giocatore forse stanco, ma la stagione non è nemmeno a metà, sicuramente non brillante e senza quel furore agonistico che lo ha sempre contraddistinto.

Lo si dice praticamente da sempre: sente eccessivamente il peso della fascia da capitano, dunque delle responsabilità, un qualcosa che ha sottolineato Chivu, probabilmente anche esagerando.

Non è che con lo stesso Chivu si senta anche un po’ in discussione?

Con Inzaghi era pressoché un intoccabile, se lo sostituiva a gara in corso era un evento. Con il tecnico romeno, invece, sta quasi diventando una abitudine.

Nel derby lo ha tolto a mezz’ora dalla fine, ieri a venti. A differenza di domenica, però, questa volta l’argentino non ha nascosto tutto il suo malcontento. Insomma, il caso Lautaro è aperto.