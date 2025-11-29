Giovane all’Inter a gennaio? La mossa di Ausilio | INTERLIVE

Chivu e club grandi estimatori del brasiliano esploso a Verona

Giovane all’Inter già a gennaio. Le indiscrezioni dal Brasile non trovano conferme qui in Italia. Ma una cosa è certa, come vi abbiamo raccontato su Interlive.it: l’interesse del club nerazzurro per l’attaccante brasiliano è reale e molto concreto.

Preso a zero in estate da Sogliano, uno dei migliori Ds in circolazione, il classe 2004 ha avuto un grande impatto con la Serie A.

Il primo gol lo ha realizzato proprio all’Inter, nel match del Bentegodi che poi il Verona ha perso al 93′ a causa della sfortunata autorete di Frese. Giovane ha brillato sotto gli occhi di Chivu, da quel giorno suo grande estimatore.

Il 22enne è grande amico di Carlos Augusto, col quale ha condiviso l’esperienza al Corinthians, e piace anche alle altre big italiane oltre che a diverse società spagnole.

È un attaccante con caratteristiche che mancano al reparto avanzato interista, per questo Ausilio potrebbe provare a bloccarlo a gennaio per la prossima stagione. Il Verona chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro.