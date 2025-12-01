Inter, Josep Martinez di nuovo titolare: c’è la data | VIDEO

La seconda e ultima da titolare l’ha giocata il 27 settembre scorso

Rivoluzione Chivu contro il Venezia, mercoledì 3 dicembre a San Siro nel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia.

Un bell’impiccio per il tecnico nerazzurro, intenzionato a fare ampio turnover in vista della delicata sfida col Como di sabato prossimo e, soprattutto, del big match di Champions col Liverpool di martedì 9 dicembre.

A meno di sorprese, la novità di assoluto rilievo col Venezia sarà il ritorno tra i pali di Josep Martinez, sparito dai radar dopo l’incidente in cui ha perso la vita un anziano disabile. In verità il turnover tra l’ex Genoa e Sommer era stato messo da parte già prima del tragico accaduto.

Poca fiducia in Martinez: l’ultima da titolare il 27 settembre

Sia Chivu che i dirigenti, come dimostra l’interesse per altri portieri in ottica eredità di Sommer, non sembrano del tutto convinti di Pepo Martinez, quest’anno in campo soltanto due volte. Entrambe in campionato, contro Sassuolo e Cagliari rispettivamente lo scorso 21 e 27 settembre.