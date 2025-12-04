Spalletti riabbraccia de Vrij: lo scambio di gennaio tra Inter e Juve | VIDEO

Il difensore olandese sarebbe scontento: in cambio un giocatore ai margini dei bianconeri

L’esplosione di Diouf potrebbe evitare all’Inter l’acquisto a gennaio di un vice Dumfries, potrebbe ma non è detto visto che il francese vorrebbe affermarsi in nerazzurro nel suo ruolo, che è quello di interno di centrocampo.

Ecco perché l’ipotesi di un nuovo innesto a gennaio sulla fascia destra resta valida, a maggior ragione se Luis Henrique dovesse continuare a fornire prestazioni deludenti.

In tal senso Calciomercato.it lancia l’idea di uno scambio tra Inter e Juve nell’ormai sempre più vicino mercato invernale: a Torino Stefan de Vrij, in scadenza a giugno e dato come insoddisfatto per il suo poco utilizzo fin qui.

Spalletti lo conosce benissimo per averlo già allenato ad Appiano e allo stesso tecnico di Certaldo farebbe comodo un centrale in più dato l’infortunio e l’operazione di Gatti. E a Milano? Il portoghese Joao Mario, ai margini della squadra bianconera. Al momento, comunque, questo scambio è solamente una suggestione di mercato, Ma chissà…