Le probabili formazioni di Inter-Como: 3 dubbi per Chivu | VIDEO

Sfida delicata per i nerazzurri a tre giorni dal big match di Champions col Liverpool

Tre dubbi per Chivu in vista della sfida col Como. Tre dubbi da sciogliere in queste poche ore che mancano a una partita molto delicata contro un avversario che ha tanta qualità ed entusiasmo, e che ha la miglior difesa della Serie A.

Il dubbio più importante è sull’out destro, dove mancherà ancora una volta Dumfries: verrà confermato titolare Diouf, reduce da una prestazione strapositiva in Coppa Italia contro il Venezia, o riproposto Luis Henrique dal 1′ come a Pisa? Il terzo incomodo è ovviamente Carlos Augusto, sempre più vicino al rinnovo del contratto. Al momento è in vantaggio Diouf.

L’altro dubbio è davanti: alla vigilia è stata provata la coppia Bonny-Lautaro, ma sono in risalita le quotazioni di Marcus Thuram. Chivu è chiamato ancora a gestire il francese, appena tornato a pieno regime, in vista della supersfida di Champions col Liverpool.

Terzo e ultimo dubbio a centrocampo: chi con Calhanoglu e Barella? In pole c’è Zielinski, uno dei calciatori più in forma dell’Inter, tornata a fare il ritiro alla vigilia di una partita di campionato. Una scelta di comodo da parte di Chivu, visto che il fischio d’inizio del match col Como ci sarà alle 18.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-COMO

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All.: Chivu

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. All.: Fabregas

ARBITRO: Di Bello