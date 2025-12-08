Domani chi gioca a destra? La risposta di Chivu spiazza tutti

Le parole del tecnico romeno alla vigilia di Inter-Liverpool

Rimandata a domani la decisione su Akanji, che oggi non si è allenato perché con la febbre: “Non stava bene e l’abbiamo mandato a casa – ha detto Chivu nella conferenza stampa di vigilia del big match Champions col Liverpool – Vedremo come starà domani”.

In caso di forfait dello svizzero, pronto Yann Bisseck. L’ex City sarebbe la seconda grande assenza del match con i ‘Reds’. La prima, ovviamente, è Dumfries.

“Non so quanto lui e Darmian resteranno ancora fuori – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Matteo a breve comincerà il programma riabilitativo di condizionamento, mentre Denzel sta facendo qualcosa in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, però secondo me ci vorrà ancora del tempo”.

Con il Como ha fatto benissimo, per cui domani potrebbe toccare di nuovo a Luis Henrique – del resto l’unico laterale destro di ruolo ora a disposizione – rimpiazzare Dumfries. Sull’argomento, però, Chivu va in dribbling con ironia: “Chi gioca domani a destra? – gli ha chiesto l’inviato di ‘Sky Sport’ – Gioca Chivu (ride, ndr)…“, la risposta dell’allenatore dell’Inter.

Chivu, rispetto per il Liverpool ma anche per l’Inter: “Tenuta alta la bandiera dell’Italia”

Massimo rispetto per il Liverpool da parte del tecnico interista, nonostante i Reds stiano vivendo una stagione terribile, con il caso Salah che sta contraddistinguendo la loro vigilia: “Sappiamo tutti dell’intensità del Liverpool e della qualità che hanno, sia individuale che collettiva. Ma anche noi sappiamo cosa possiamo fare, abbiamo tenuto alta la bandiera dell’Italia nell’Europa raggiungendo tre finali europee. L’obiettivo è evitare i playoff? È quello di tutti, se poi dovremo farli, li faremo…”.