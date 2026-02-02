Tentativo in extremis dalla Premier per Luis Henrique: la risposta dell’Inter | INTERLIVE

Tra campionato e coppe quest’anno il brasiliano ha raccolto 25 presenze, per complessivi 1.434 minuti. Il suo contratto coi nerazzurri scade a giugno 2030

Luis Henrique sarà costretto a fare ancora gli straordinari visto che, a meno di clamorose, l’Inter chiuderà questo calciomercato di gennaio senza acquistare l’agognato esterno destro.

L’Al-Ittihad non avrebbe neanche risposto al secondo rilancio per Moussa Diaby, mentre il muro del PSV per Perisic è stato indistruttibile.

Come scritto da Interlive.it, Ausilio aveva bloccato Norton-Cuffy, ma l’arrivo dell’inglese era più legato a una eventuale cessione last-minute di Dumfries. Il classe 2004 potrebbe tornare in auge nella prossima estate.

Norton-Cuffy è seguito dalla stessa agenzia di Luis Henrique, in crescita nelle ultime uscite e uno dei migliori ieri nella sfida in casa della Cremonese vinta 2-0 da Lautaro e compagni. Se l’Inter avesse voluto, l’ex Marsiglia sarebbe potuto andare via in queste ultime ore di mercato. Interlive.it ha raccolto conferme sul ritorno all’assalto del Bournemouth.

Quello degli inglesi è stato un tentativo in extremis subito respinto dalla dirigenza interista: un no secco, anche perché non ci sarebbe stato il tempo per trovare un degno sostituto di quello che da due mesi è un titolare fisso.