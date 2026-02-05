Perché l’Inter ha acquistato Massolin: due fattori | VIDEO

Yanis Massolin è stato il secondo e ultimo rinforzo dell’Inter nel mercato di gennaio, che ha deluso i tifosi ma soprattutto Cristian Chivu. Come Jakirovic, preso dalla Dinamo Zagabria per l’Under 23, quello del centrocampista francese rimasto in prestito al Modena è un acquisto in prospettiva futura, anche se parliamo di un calciatore di 23 anni…

In lui, però, il club nerazzurro intravede un potenziale importante, in poche parole la possibilità di generare una plusvalenza significativa nel giro di un paio d’anni. Massolin è costato, ricordiamolo, appena 3,5 milioni di euro più bonus. Se non dovesse sfondare in prima squadra – Chivu lo valuterà nel prossimo ritiro estivo – be’ almeno potrà in teoria servire a fare cassa, o come contropartita per un’altra operazione in entrata.