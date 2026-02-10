La sentenza UFFICIALE su Sassuolo-Inter: 2 giornate di squalifica

“Ha rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara”

Il Giudice sportivo si è espresso in merito all’ultima giornata di Serie A, la 24esima, in cui l’Inter ha disintegrato il Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia. Un netto 5-0 in cui c’è la firma della Thu-La, Thuram e Lautaro, ma anche di Akanji, Bisseck e Luis Henrique.

Il migliore in campo della partita è stato però Federico Dimarco, autore di ben 3 assist e di un salvataggio quasi sulla linea pochi secondi dopo il fischio d’inizio della gara. Il laterale nerazzurro sta disputando una stagione a dir poco eccellente.

L’obiettivo del club è ora blindarlo con un nuovo contratto: la trattativa non è in discesa, ma c’è anche la volontà del classe ’97 di legarsi ulteriormente all’Inter.

Tornando a Sassuolo-Inter e alle decisioni del Giudice sportivo, vanno registrate le 2 giornate di squalifica inflitte Nemanja Matic. Il centrocampista neroverde, a cui è stata inflitta pure una multa da 10mila euro, si è fatto espellere dopo la rete del quattro a zero firmata da Akanji, “per aver rivolto un’espressione offensiva al Direttore di gara dopo aver ricevuto un’ammonizione”.

Il Giudice sportivo ha squalificato, seppur per una sola giornata, altri sei calciatori: Juan Jesus (Napoli), Pobega (Bologna), Romagnoli (Lazio), Troilo (Parma), Banda (Lecce) e Marin (Pisa).