L’analisi di Bodo Glimt-Inter: Chivu l’ha persa a centrocampo. E c’è di mezzo la Juve | VIDEO

Quella di Bodo è stata una doccia gelata per l’Inter. Non do colpe a Chivu per il turnover, ci stava dopo la partita con la Juve che ha tolto per non dire prosciugato energie fisiche e mentali.

Ecco, appunto, l’Inter è arrivata – colpevolmente, sia chiaro – a questa partita un po’ scarica sia dal punto di vista fisico che sotto l’aspetto mentale. Contro un Bodo Glimt dinamico, forte negli ultimi 20/30 metri e senza nulla da perdere.

L’Inter l’ha persa a centrocampo. Mkhitaryan e Sucic i peggiori, Barella poco adatto a quel ruolo dove serve grande testa. In difesa non ho visto gran sintonia tra Akanji e Acerbi, ma in generale – soprattutto nel secondo tempo – l’Inter è stata fin troppo molle.

Uscire così dalla Champions sarebbe una mazzata terribile, sportivamente ed economicamente. Una rimonta al ritorno è possibile, ma bisogna vedere in che condizioni e con quali uomini Chivu arriverà a martedì prossimo. Mancherà Lautaro, il che non è poco… È uscito acciaccato Zielinski ed è da valutare, sarebbe un’altra perdita notevole considerato che è già fuori Calhanoglu.