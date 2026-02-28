Chivu: “Champions? Il passato non lo possiamo cambiare”. Poi esalta l’attacco

Il tecnico dell’Inter ha parlato prima del match col Genoa di De Rossi

“Oggi è una partita difficilissima, loro sono aggressivi e organizzati. Poi sanno colpire grazie alla qualità di alcuni giocatori. Per me De Rossi sta facendo un grande lavoro”. Così Chivu a ‘Dazn’ prima della gara col Genoa, che arriva dopo la bruciante eliminazione dalla Champions col Bodo Glimt.

“Il passato non lo possiamo cambiare – ha sottolineato il tecnico nerazzurro – Abbiamo voltato pagina già il giorno dopo. Non abbiamo tempo di pensare, giochiamo ogni tre giorni. Ora dobbiamo ritrovare le energie e pensare agli obiettivi rimasti. Vogliamo rimanere competitivi fino alla fine”.

Rispetto a martedì Chivu cambia il giusto, scelte obbligate a parte. Davanti dà una chance a Bonny, con Pio Esposito che partirà dalla panchina: “Abbiamo quattro attaccanti e i numeri parlano di una stagione pazzesca. Tutti hanno fatto delle belle cose e dobbiamo continuare così perché ora non abbiamo Lautaro“.