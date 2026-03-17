Quattordici partite senza Calhanoglu: le ultime verso Fiorentina-Inter

Il turco ha saltato le ultime due partite, derby e Atalanta, per un risentimento agli adduttori

Non solo quella di Lautaro, nell’ultimo periodo l’Inter ha accusato pesantemente anche l’assenza di Hakan Calhanoglu. A causa di problemi fisici, quest’anno il centrocampista turco ha saltato la bellezza di 14 partite, stando ai box per un totale di circa due mesi. Nelle ultime due partite, derby col Milan (era in panchina ma di fatto indisponibile) e Atalanta, è mancato a causa di un risentimento agli adduttori della coscia sinistra.

Possibile partente nel prossimo calciomercato estivo, per quanto riguarda Calhanoglu arriva finalmente una buona notizia: oggi ha lavorato di nuovo col gruppo, quindi è da considetare recuperato per la delicata trasferta di Firenze di domenica sera. Solo nei prossimi giorni capiremo se potrà partire già titolare, oppure se Chivu lo farà iniziare dalla panchina per poi inserirlo a gara in corso.

Se Calhanoglu ha svolto la seduta con il gruppo, Lautaro ha lavorato ancora a parte. Per il capitano non verranno corsi rischi, specie dopo la sconfitta del Milan in casa della Lazio. Sempre più in orbita Barcellona, Alessandro Bastoni ha invece svolto metà allenamento a parte e l’altra in gruppo. Dovrebbe comunque farcela per il match contro la squadra di Vanoli, reduce dalla pesante vittoria in ottica salvezza contro la Cremonese.