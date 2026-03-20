La Premier dà e la Premier toglie: grande paura per Pio Esposito

Il viaggio di Ausilio a Londra ha fatto venire brutti pensieri a molti tifosi dell’Inter

La Premier dà. Prossimamente Guglielmo Vicario, obiettivo numero uno per il dopo Sommer e della spedizione londinese di Piero Ausilio. Il Ds nerazzurro conta di chiudere col Tottenham sui 15/20 milioni al massimo, ma le cifre potrebbero dimezzarsi in caso di retrocessione degli ‘Spurs’.

Ma la Premier può anche togliere, dato che ci sono diversi giocatori dell’Inter che hanno un buon se non ottimo mercato in Inghilterra, da Bisseck a Bastoni passando per Luis Henrique e Thuram fino ovviamente a Pio Esposito.

Tra i tifosi interisti c’è un po’ di apprensione proprio per bomber classe 2005, come noto nel mirino di Arsenal e Newcastle. Entrambe sono a caccia di una giovane prima punta ed entrambe hanno la forza economica per mettere sul tavolo un’offerta molto importante.

L’Inter non vuole privarsi di Pio Esposito, ma c’è da chiedersi quale sarebbe la risposta, e prima ancora la reazione della proprietà dinanzi a una proposta da 60/70 milioni a salire… Lo sappiamo bene, nessuno è davvero incedibile. Per ora sono solo comunque solo ipotesi, scenari di mercato, mentre i fatti parlano di un’Inter intenzionata a blindare il ventenne di Castellammare di Stabia con un nuovo contratto.

Rinnovo Pio Esposito non a 4 milioni

La scadenza potrebbe passare da giugno 2030 a giugno 2031, mentre è tutto da capire l’ingaggio: quello odierno è superiore al milione ed è impensabile, a differenza di quanto scrive ‘Tuttosport’, che possa essere alzato addirittura a 4 milioni.

La scadenza potrebbe passare da giugno 2030 a giugno 2031, mentre è tutto da capire l’ingaggio: quello odierno è superiore al milione ed è impensabile, a differenza di quanto scrive ‘Tuttosport’, che possa essere alzato addirittura a 4 milioni.

Una cosa è certa, il suo agente Mario Giuffredi si giocherà tutte le carte migliori (dalla stagione positiva, 8 gol e 6 assist, all’interesse delle inglesi) per strappare un adeguamento significativo. Realisticamente, lo stipendio del numero 94 potrebbe essere poco più che raddoppiato, salendo a circa 2,2/2,4 milioni di euro netti.