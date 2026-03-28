Intreccio con Bastoni: niente Inter, se lo riprende la Juve a metà prezzo

La richiesta ai club interessati, nerazzurri compresi, è sui 25/30 milioni

E se Bastoni andasse davvero al Barcellona? Interlive.it vi ha già svelato i nomi dei possibili successori del classe ’99. Sono tre, al di là di Calafiori che ora appare irraggiungibile: Buongiorno, Ndicka e Lucumì.

Tutti mancini, come Muharemovic esploso quest’anno al Sassuolo e profilo che continua a circolare con insistenza in chiave nerazzurra.

In verità il bosniaco potrebbe diventare un obiettivo concreto anche in caso di permanenza di Bastoni. Ricordiamo che andranno sicuramente via Acerbi e de Vrij, dunque saranno necessari almeno un paio di nuovi innesti nel reparto arretrato. Il classe 2003 potrebbe agire sia da centrale che rimpiazzare all’occorrenza lo stesso numero 95, titolarissimo pure nell’Italia di Gattuso.

Muharemovic, niente Inter e ritorno alla Juve a metà prezzo

L’Inter ha iniziato a parlarne col Sassuolo già nei mesi passati. Il club neroverde pregusta l’ennesima grande plusvalenza della sua recente storia, anche perché sul difensore risultano esserci pure i club di Premier League come la Juventus.

‘Tuttosport’ dà molte chance a un possibile riapprodo del 23enne alla Continassa: “Diverse squadre si sono dette interessate al suo cartellino – scrive il quotidiano torinese – ma anche i bianconeri stanno pensando a un suo ritorno“.

Come noto, la Juve parte avvantaggiata sulla concorrenza visto che ha il 50% sulla futura rivendita del centrale, in buona sostanza può riprenderselo alla metà di quello che chiede il Sassuolo ai club interessati, Inter compresa. Ovvero 25/30 milioni di euro.